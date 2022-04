El look 'low cost' de Alejandra Martos para la boda del año nos ha dejado sin palabras. ¡Lo queremos!

SILVIA VÁZQUEZ

La boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó ha sido el gran evento del fin de semana. Con invitadas de la talla de Tamara Falcó o Marta Ortega, el enlace no solo ha sido el acontecimiento social del momento, sino también un auténtico desfile de tendencias que tener en el radar para nuestros próximos eventos. Y, entre todas las asistentes, Alejandra Martos ha destacado con un look que, sorprendentemente, está compuesto por un vestido de Mango y unos zapatos de Zara. Y es que ¿quién dijo que la moda 'low cost' no era apta para asistir a la boda del año?

Sonriente y cogida del brazo de su hermano Manuel Martos, la hija de Raphael y Natalia Figueroa ha acaparado todos los flashes a su llegada al palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia donde se ha celebrado la ceremonia. Ambos son primos hermanos de la madre del novio, Marta Chávarri, por lo que su presencia se daba por supuesta. Pero centrémonos en su estilismo.

El vestido de Mango

Fluido, satinado y de un potente fucsia -uno de los colores de la temporada, especialmente para invitadas, ahora que la tendencia Y2K está en pleno auge-, este diseño de Mango ha causado sensación. Y eso que el nivel de moda era altísimo: por citar solo unas pocas, Marta Ortega apostó por cubrir su vestido de Valentino con una capa elegantísima y Eugenia Silva sorprendió con un diseño drapeado de Alexandre Vauthier.

Por su parte, Alejandra Martos apostó por este vestido que cuenta con un patrón evasé muy favorecedor y destaca por sus mangas acampanadas, que añaden puntos de elegancia y resultan muy apropiadas para eventos durante el entretiempo.

¿La buena noticia? Que tiene un precio de 59,99 euros. ¿La mala? Que en estos momentos está totalmente agotado 'online'; pero ojo, porque todavía puedes conseguirlo en color gris claro o en granate o echar un vistazo al resto de la colección de la marca catalana, donde se esconden verdaderos tesoros aptos para invitadas. Mira, mira.

Los zapatos de Zara

Mención aparte merecen los complementos, a los que les ha confiado gran parte del peso del conjunto. En concreto ha elegido un collar escultural, un bolso tipo sobre y unos zapatos superespeciales que, de nuevo, pertenecen a una de nuestras firmas preferidas para el día a día, pues están disponibles en la web de Zara por 35,95 euros.

Destalonados y con acabado en punta, el punto fuerte de estos tacones de 9 centímetros es su combinación de tejidos (¿te has fijado en el detalle de vinilo que adorna la zona del empeine?) y, por supuesto, de colores. Y es que, lejos de estar prohibida, la mezcla de rosa y rojo se ha convertido en un tándem muy recurrente para marcar la diferencia. Y, Alejandra Martos, sin duda, lo ha conseguido.