La marquesa de Griñón nos descubre la blusa más creativa y original que desearás combinar con tus looks de invitada.

Cecilia Franco

Tamara Falcó se ha convertido en todo un icono de estilo. Sus looks son los más deseados de Instagram y, con esto, consigue que toda su selección de prendas sea siempre una de las más buscadas. Pero lo cierto es que después de fichar su último post, estamos completamente convencidas que la blusa multiposición va a convertirse en el objeto de deseo de las editoras de moda.

Porque sí, es una blusa. Aunque Tamara Falcó se ha proclamado auténtica fan de los vestidos a la hora de crear looks de invitada, como el vestido de flores más versátil que lució en la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, es cierto que con esta última propuesta 'total look' nos demuestra que no será la única idea a tener en cuenta.

Esta primavera, ya todas sabemos que además de los vestidos, los dos piezas van a protagonizar parte de los looks más especiales. De hecho, es que lo estamos comprobando a través de la colaboración cápsula que la marca de Tamara Falcó, TFP, ha firmado con Pedro del Hierro. Más allá del modelo Evest, que lució en la boda de su primo hermano, ahora nos sigue haciendo un breve repaso no solo de esta colección, sino también de las tendencias del momento.

Porque, efectivamente, nos olvidaremos de los vestidos y conseguiremos que nuestros dos piezas sean aún más versátiles, con la incorporación de blusas tan originales como el diseño que hemos encontrado en esta colección cápsula.

Se trata del modelo Guadalupe y su tejido satinado de escote cruzado permite incorporar esta prenda en looks de invitada o del día a día. Este diseño multiposición de mangas abullonadas, gracias a su corte, ofrece la posibilidad de echar a volar la imaginación y crear en una única blusa cientos de ideas. Un diseño muy original con el que podrás crear una blusa con lazada central, un diseño cruzado con lazada lateral, con lazada en la espalda… ¡Tú eliges!

La marquesa de Griñón nos descubre esta blusa coral a juego con un pantalón fluido de TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, y nos crea una verdadera necesidad con la blusa más creativa del momento.