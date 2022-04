Enamorarse de esta blusa de flores de Nuria Roca es muy fácil

Amantes de los looks más bucólicos

La explosión de la primavera se resiste. Este año, por fin, estamos teniendo entretiempo (con mucha lluvia en varios lugares de España), y eso hace que la paleta de colores vivos propia del final de esta estación no termine de ocurrir. Llegará, por supuesto, pero no antes de lo que lo ha hecho al armario de Nuria Roca. La presentadora es, sin duda alguna, la celebrity cuyo estilo mejor se mimetiza con la primavera.

Para ella, de hecho, siempre lo es en cuestión de estilo. Ejemplos de estampados coloridos y looks que combinan colores que a otras personas sólo les apetece ponerse cuando llega el calor firmados por Nuria Roca los tenemos a montones, así que no sorprende su apuesta para aparecer una semana más en El Hormiguero.

Roca ha iluminado la televisión de millones de hogares españoles con una bonita, alegre y original blusa estampada ideal para las fieles seguidoras de los estilismos más bucólicos. En tonos amarillos y blancos, las flores cubren casi la totalidad del fondo oscuro de la prenda, una camisa de mangas largas y abullonadas rematada con un lazo grande en el cuello que le da un toque ultrasofisticado.

La pieza en cuestión es de la firma española Wild Pony, pero desgraciadamente tiene su tienda online cerrada en estos momentos por mejoras, por lo que si quieres buscar exactamente la misma blusa que ha llevado Nuria Roca tendrás que visitar su tienda en la calle Fernando VI de Madrid. Sí te podemos decir que la camisa forma parte de un conjunto a juego.

El equipo creativo de la marca ‘made in Spain’ combina la blusa con un pantalón setentero de campana decorado con el mismo estampado. Si es ‘too much flowers’ para ti, siempre puedes llevarla con un pantalón liso: vaquero azul o un diseño recto en color negro, por citar dos ejemplos, y convertirla así en la protagonista única de tu look. Ya ves en el ejemplo de Nuria Roca que la blusa se basta y se sobra por sí mismo para llenar la pantalla: no necesita gran cosa para lucir.