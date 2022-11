¿Amas los volantes? Pues déjate sorprender por la blusa más especial y favorecedora de la temporada.

Cecilia Franco

Las propuestas con detalles especiales son tendencia. Esta temporada no estamos buscando prendas complicadas, originales o fuera de lo común, este otoño andamos buscando diseños más clásicos que nos solucionen el día a día y que, sobre todo, revelen de alguna manera sutil cuáles son las tendencias que reconvertirán cualquier look. Por ejemplo, todo lo que sabemos gracias a Lucía Bárcena es que una blusa blanca deberá incluir un espectacular volante y algún que otro toque más.

Los detalles especiales pueden cambiar por completo el rumbo de un look. Es algo que hemos ido interiorizando con el tiempo y que nos ha animado a crear looks elegantes con pequeños detalles realmente especiales. Y es que desde que tenemos en mente la creación de looks con camisa blanca, lo cierto es que nuestra imaginación se ha disparado.

Las camisas y blusas blancas son aquellas prendas de fondo de armario que, pase lo que pase, siempre estarán a nuestro lado para levantar cualquier propuesta. En estas colecciones hemos encontrado la fuerza sobre natural que ayuda a que todo fluya en nuestro mundo 'fashionista'. Pero si, además, necesitamos renovar alguna de ellas, lo que tenemos muy claro es que las opciones que buscaremos estarán entre los básicos con detalles. Tal cual, lo que propone Lucía Bárcena.

La 'influencer' que nos ha provocado una necesidad con la tendencia de las botas blancas, sigue en la línea del blanco en esta ocasión con la blusa más especial del otoño. Y es que si ya nos descubrió el jersey de nuestros sueños, ahora tendremos muchas ganas de incorporar una blusa de volantes como la que nos propone en sus últimos post. ¡Hasta el punto de olvidar las camisas!

La blusa es una fantasía y no solo por sus volantes, sino por todo su conjunto de detalles. Este diseño que pertenece a la firma Babela Studio destaca por su espectacular volante en V, pero también por su cuello cerrado con acabado lágrima o sus estampados textura combinados con transparencias. Un diseño perfecto para combinar con vaqueros o crear un look un poco más 'chic'. Estamos ya deseando incorporar este fondo de armario para dejarnos sorprender.