Blake Lively encuentra en un traje morado el mejor look de invitada

Para acudir al estreno de la obra The Music Man en Broadway junto a Ryan Reynolds, la actriz ha apostado por un dos piezas con escotado body a juego que es una auténtica maravilla.

Julia García

Justo en el mismo momento en el que Nuria Roca aparecía en televisión enfundada en un traje morado, al otro lado del charco hacía lo propio Blake Lively. La presentadora española y la actriz norteamericana se han puesto de acuerdo en esta fórmula que parece ser imbatible tanto lo que queda de invierno como la próxima primavera porque, mientras la primera lo lució en clave más desenfadada dejando que fueran tonos como el naranja o el verde los que lo acompañaran en lo que bien podría ser un estilismo de oficina, la segunda prefirió ir hacia la sofisticación más absoluta en lo que escogeríamos sin dudar para, por ejemplo, acudir a una boda.

Ella lo ha lucido presumiendo de melena larga y rizada en la premiére de The Music Man, el musical que acaba de estrenarse en Broadway con Hugh Jackman como protagonista, al que ha acudido junto a su marido Ryan Reynolds, justo el día en el que se había anunciado a bombo y platillo que el videoclip que dirigió para Taylor Swift, I Bet You Think About Me (Taylor's version) había sido nominado a mejor del año en los premios ACM.

La que fuera protagonista de Gossip girl, toda una experta en sastrería, ha optado para esta ocasión por un elegante dos piezas formado por una blazer larga con grandes solapas, un solo botón y bolsillos en los laterales además de por un pantalón palazzo de talle alto. A este conjunto firmado por el creador de Los Ángeles Sergio Hudson, la actriz le ha añadido un sensual body de pronunciado escote en el mismo tono, demostrando así que el total look siempre es una buena opción.

Completan el estilismo unos altísimos zapatos bicolor de tacón de Christian Louboutin de nombre Calypso que están repletos de aplicaciones brillantes así como un trío de anillos con piedras preciosas de Lorraine Schwartz y unos pendientes obra de la misma diseñadora en tamaño XL que jugaban con el tono de las prendas y el turquesa.

¿Necesitas más confirmación que esta por parte de la intérprete de lo mucho que tiene que decir el color morado entre las tendencias esta temporada?