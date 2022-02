Blake Lively y su método infalible para unir lentejuelas y tonos pastel en un look de día

La actriz ha sido una de las invitadas al desfile de Michael Kors en la Semana de Nueva York en el que ha vuelto a sorprender con su estilismo de 10.

Julia García

La Semana de la Moda de Nueva York es un contexto ideal para fichar tendencias y coger inspiración para cuando una está frente al armario. Lo curioso es que esta no solo viene por lo que se ve sobre la pasarela sino que se encuentra también entre las asistentes que ocupan las primeras filas de los desfiles y en todas las muestras de street style que se agolpan a las puertas de estos.

En la presentación de la nueva colección de Michael Kors hemos tenido una buena muestra de todo ello y nuestros ojos no han podido evitar desviarse hasta encontrarse con los de Blake Lively, una de las invitadas a disfrutar de las propuestas creadas por su amigo para la próxima temporada.

La actriz, a quien vimos hace unos días arrebatadora con un traje morado, ha sorprendido con un look que forma parte de la línea primavera-verano de la firma gracias al cual hemos aprendido dos cosas: que efectivamente las lentejuelas pueden dar juego de día en un contexto que no sea festivo –y no solo en vestidos– y que los tonos pastel también pueden ser sexis.

Con respecto a lo primero, son muchas las veces en las que hemos incidido en la idea de llevar brillos más allá de Nochevieja, pero aún nos cuesta aplicarlas en nuestro día a día. Pero no quiere decir que nuestras ganas cesen, de hecho nos anima ver como referentes como la que fuera protagonista de Gossip Girl lo hace con un conjunto formado por crop top y falda de tubo al que ha añadido una chaqueta a tono aunque esta alejada de este material. Una fórmula que entronca con el segundo de los aprendizajes que hemos sacado del estilismo de Blake Lively, que no es otro que el de quitarnos la absurda idea de que los colores suaves son ñoños y aburridos.

La intérprete ha apostado por un azul bebé y lo ha lucido en formato total look con las tres piezas arriba mencionadas, demostrando que este cándido color cándido permite otras licencias más atrevidas si te animas a presumir de abdomen y escote como ha hecho ella.

Zapatos de tacón blancos de Christian Louboutin y pendientes y anillos de Lorraine Schwartz completaban el envidiable outfit de Blake Lively que iba coronado con su larga melena suelta y ondudulada, labios en intenso rojo y una delicada manicura en clave mininalista perfecta para ir pensando en la primavera.