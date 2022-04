Las 5 tendencias infalibles que vas a encontrar en Bimba y Lola para esta primavera-verano

Estas son las cinco prendas de la marca gallega que deben de estar en tu armario si quieres arrasar esta temporada.

UXÍA B. URGOITI

Nosotras ya estamos tocando nuestras vacaciones de Semana Santa con la puntita de los dedos. Ya están aquí y no podemos tener más ganas. Con ellas parece que llega el buen tiempo y estamos deseosas de comenzar a lucir todas las tendencias que hemos ido introduciendo en nuestro armario siguiendo los dictados de la moda. Aunque todavía nos falta entrar en nuestra tienda favorita, Bimba y Lola, para saber qué nos propone la marca gallega.

La marca española siempre nos sorprende con colecciones originales, diseños increíbles y compras rentables porque no te las quitas en meses. Nosotras te hemos hecho una selección de las cinco tendencias que debes comprarte antes de que termine abril porque si no vas a arrepentirte el resto de la temporada. Cinco compras que seguro van a triunfar en tus 'looks' de primavera-verano. Toma nota

Rosa fucsia: chaqueta de entretiempo

El rosa, en todas sus tonalidades, es el color de la temporada. En su último desfile Valentino propuso en este color el 99% de sus diseños. Las tiendas y nuestras marcas favoritas se tiñen de rosa y a nosotras cuanto más fuerte más nos gusta. Este diseño es perfecto para el entretiempo, cuando ya no hace tanto frío, pero tienes muchas posibilidades de que te llueva. Su diseño, estilo canguro es casual e ideal para cualquier 'outfit' distendido.

Sandalias de plataforma

Las plataformas han vuelto, pero eso no significa que te tengas que subir a unos zancos para ser la más 'cool' de la temporada. También hay modelos de sandalias para esta primavera verano más discretas y que siguen la tendencia. Como este modelo de Bimba y Lola que, además, con este color naranja tan vibrante, te van a quedar genial con ese vestido boho que te compraste hace algunas semanas.

Vestido lencero

Han vuelto desde los noventa para ocupar nuestros primeros puestos en el ranking de las tendencias para esta primavera. Los vestidos estilo lencero arrasan esta temporada en casi todas sus versiones. Lo más importante es el tejido, que sean estilo satén es lo fundamental. Este modelo de Bimba y Lola nos gusta porque gracias a ser cruzado y a su estampado de flores, se aleja un poco del modo camisón, ese doble papel del que se acusa al vestido lencero.

Bolsos de red o mimbre

Los materiales más rústicos regresan a nuestras vidas en cuanto vuelve el buen tiempo y llega el verano. En este 2022 a la paja y el yute se le une la red. Este material, que puedes encontrar en los objetos de trabajo de los pescadores, se tiñe de colores para crear los bolsos más ideales, como este modelo de Bimba y Lola.

Pendientes XXL

Ya te hemos hablado de esta tendencia y nadie como Bimba y Lola para ponerla en prácticas. Su bisutería siempre es muy especial y estos pendientes te van a servir para darle color y sofisticación a cualquier 'look' de esta temporada.

Con estas cinco compras, tu armario va a ser lo más 'cool' de toda la temporada. ¿Lista para triunfar?