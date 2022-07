Amor eterno por el bikini tie dye de Nuria Roca en su posado en alta mar

La presentadora nos ha descubierto un dos piezas azul que, además de comodísimo y a la última, es perfecto para resaltar el bronceado.

Julia García

Bikinis hay muchos pero que logren conquistarnos de un solo vistazo porque son cómodos, bonitos y a la última al mismo tiempo no hay tantos. Por eso cuando nos topamos con un diseño así que merece la pena tener fichado no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendártelo. Al fin y al cabo, como diría La vecina Rubia, "compartir es de guapas", ¿no?

El dos piezas del que venimos a hablarte lo hemos descubierto gracias a Nuria Roca. La presentadora está disfrutando de unas vacaciones en familia con el mar como telón de fondo, desde donde nos ha regalado un posado veraniego en el que aparece con el mencionado bikini en una galería de fotos que ha compartido vía Instagram y se ha llenado de 'likes', piropos y emoticonos al instante por parte de sus seguidores.

Tumbada sobre la cubierta de un barco, Nuria Roca mira a la cámara enfundada en un bikini de estampado tie dye en azul y blanco que además de favorecer al máximo es perfecto para resaltar la piel bronceada por los efectos del sol.

La braguita no es demasiado alta y va atada con un lazo a cada lado y lleva a juego una parte superior que, al no ser de triángulo sino que cuenta con tirantes tradicionales con cierre metálico por ser tipo top, no hay ni siquiera que estar buscando trucos para que no te duela el cuello cuando lo atas. Un detalle que, además de aportar más confort a quien lo lleva –"es super cómodo", reconoce la valenciana respondiendo a uno de los comentarios que le han dejado en su publicación– cumple a rajatabla con una de las tendencias pensadas en moda baño para este verano que tiene en este tipo de patrones como uno de los favoritos.

Un punto más le damos a esta elección de Nuria Roca para presumir de tipazo en alta mar y es el hecho de contar con el preciado sello de 'made in Spain'.

Mi&Co Barcelona es la firma española detrás de este bikini de escote cuadrado cuyo colorido ha sido creado de forma artesanal. Un diseño que está rebajado actualmente a 71,20 euros de los 89 euros que costaba inicialmente y que está a la venta en distintas tallas en otras dos tonalidades diferentes, una rosa y otra marrón.