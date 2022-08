¿Preparada para unas vacaciones sin límites? Conviértete en una auténtica sirenita minimalista con este 'must have'.

Cecilia Franco

Se ha convertido en todo un referente del mundo de la moda y en la tendencia personificada. María Pombo temporada tras temporada sabe captar muy bien las necesidades del momento, así como las prendas que podemos considerar virales. Sin embargo, si hay algo que nos encanta del verano es la capacidad de crear un look playero en uno de los más soñados. Porque en verano, y directamente desde Cantabria, sus looks tienen una belleza multiplicada. Y, por supuesto, ya ni hablamos de su colección moda baño y el bikini asimétrico con el que nos sentiremos una auténtica sirena.

Estarás de acuerdo con nosotras, pero en verano por muchas tendencias que prevalezcan, realmente las únicas que vamos a exprimir al máximo son aquellas que tengan relación con la piscina o la playa. Las colecciones de baño o looks playeros no tienen ningún tipo de competencia. Estamos todas deseando y pensando sin parar en preparar la maleta para llenarla con todas estas colecciones. Lo demás pasa a un segundo plano y, si no, observa el 'feed' de Instagram de María Pombo. Nos representa.

La temporada es justo el reflejo del Instagram de María Pombo. Gracias a ella tuvimos claro que el kaftan iba a protagonizar nuestros looks, pero nunca llegamos a imaginar que toda su colección de bikinis se convertiría en el 'must have' de todas.

Bueno a lo mejor sí que llegamos a pensarlo. Pero lo que sí es cierto es que después de fichar hasta los bikinis más favorecedores, esta última propuesta nos ha sorprendido.

Con paso firme y como si de una sirena saliendo del mar se tratara, María Pombo nos descubre el bikini de top asimétrico que todas nos preguntamos dónde conseguirlo.

El bikini pertenece a la firma Bohodot. Un diseño de top asimétrico con aro en el tirante y braguita a juego en tono marrón chocolate que, por el top, nos suena haber visto antes. Hace unos días, combinado con el pantalón bicolor más atrevido, descubríamos el top. Pero no hemos tenido que esperar mucho tiempo para fichar el look completo y caer rendidas a sus pies.

Este diseño que apuesta por el minimalismo y las líneas más sencillas es, sin ninguna duda, todo lo que una maleta necesita. ¡Y conviértete en sirenita!