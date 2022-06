Beyoncé vuelve a Instagram con un vestido lencero que afianza su gusto por la moda con raíces españolas

Tras más de dos meses de desaparición mediática, Beyoncé ha regresado a las redes sociales. Y el look con el que lo ha hecho es un nuevo guiño a la moda con sello español que tantas veces ha defendido.

GALA FERNÁNDEZ

Es la octava 'celebrity' con más seguidores del planeta y aparece la segunda en la lista de las artistas más ricas del mundo; por eso, todo lo que rodea a Beyoncé se convierte en noticia... y hacía bastante que no teníamos ninguna sobre ella.

Después de su actuación en la gala de los Premios Oscar celebrada el pasado mes de marzo, la cantante decidió tomarse un descanso para desconectar de las redes sociales y desaparecer del foco mediático durante algún tiempo. Sus fans esperaban con ilusión su regreso y ahora por fin lo ha hecho a través de Instagram y, además, con un look que reafirma su pasión por la moda con raíces españolas.

El estilismo elegido para esta reaparición ha sido un vestido lencero que se ciñe a su figura, potenciando su curvilínea silueta gracias al drapeado que recorre la pieza de forma vertical. El estampado de flores y la abertura lateral ponen la guinda a esta prenda que Beyoncé ha combinado con guantes a juego y que ha lucido durante una cena romántica con su marido Jay-Z en Nueva York.

Detrás de este 'slip dress' está una firma asentada en Francia que sin embargo fue fundada por uno de los grandes nombres propios de la moda española: Paco Rabanne.

El diseñador nació en Guipúzcoa en 1934 como Francisco Rabaneda y Cuervo y siendo todavía un niño emigró junto a su madre a Francia huyendo de la Guerra Civil. Discípulo de Balenciaga, en 1966 presentó la primera colección de su propia marca, que con el paso de los años ha vestido a divas de la talla de Brigitte Bardot, Jane Birkin o Audrey Hepburn.

Actualmente la enseña es propiedad del grupo Puig y su división de perfumes disfruta de una gran acogida entre el gran público. Al frente de su sección de moda se encuentra el francés Julie Dossena, actual director creativo de la enseña y el responsable de este look de Beyoncé.

Beyoncé y la moda española

Esta no es la primera vez que la artista se rinde al 'made in Spain', de hecho en su historial de looks aparecen marcas y diseñadores como María Escoté, YolanCris o The 2nd Skin Co. Todos ellos han causado sensación en nuestro país, no obstante el más recordado siempre será el posado para presentar a sus mellizos en Instagram, como si de una diosa caída del Olimpo se tratara, con un estilismo de Palomo Spain. Icónica.