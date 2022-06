Bermudas sastre, la tendencia sorpresa del verano

Nadie las esperaba pero han llegado triunfando. Aquí tienes a tus nuevas mejores amigas para ir al trabajo.

UXÍA B. URGOITI

Ahora mismo, ya metidas en el mes de junio, cada mañana ponernos a pensar en un 'look' para la oficina que sea correcto, elegante y de acuerdo con las tendencias, es un tema que nos da una pereza y un calor. Pero siempre pasa, cada temporada llega una nueva moda, algo que no nos esperábamos, puede ser una prenda o un estilo completo, que nos salva de la rutina y el aburrimiento. En esta primavera verano 2022 la invitada sorpresa para nuestros mejores 'looks' de los próximos meses es la bermuda tipo sastre. Nadie había hablado de ella, y sin embargo, aquí está arrasando en los mejores 'outfits' del momento.

Hemos encontrado en las bermudas con pinzas a las mejores aliadas para sentirnos cómodas y ligeras, sin perder el estilo, la elegancia y la sofisticación que día a día derrochamos en la oficina, pero además fresquitas, que con estas temperaturas que llevamos ya, es casi tan importante como cumplir con la moda.

Si el verano pasado pudimos disfrutar del uso y disfrute de los leggins en el trabajo gracias a la moda 'comfy' que heredamos de la pandemia, ahora hay que cambiar el chip volver a nuestras antiguas reglas y sacarles todo el partido. Se puede decir que esta prenda está a medio camino entre un 'short' y un culotte y aunque hace un año intentaron salir adelante, la comodidad les ganó la batalla de la moda. Pero parece claro que en este 2022 nadie les va a ganar la batalla de ser lo más 'cool' del momento.

La silueta que tienes que buscar si quieres unirte a esta tendencia es la más antigua de todas: las bermudas de vestir con pinzas que, son iguales a los pantalones de traje que muchos hombres llevan cada día a la oficina. Para ser lo que estamos buscando deben ser de talle alto, con trabillas en la cintura para ponerle cinturón o no, bolsillos laterales, costura marcada en la parte delantera, perneras XXL y la posibilidad de llevar o no doblado la parte de abajo.

El mejor manual para combinar las bermudas de pinzas es pensar siempre en monocolor, ya sea de la clásica gama para ir a trabajar como el negro, el gris o los tonos nude, pero también puedes unirte a la fiebre por los tonos vitamina y lucir unos en verde o rosa. Sus mejores aliados son los básicos como una camisa romántica, una americana 'overside' o las camisetas blancas o de rayas. Para los pies, sin dudarlo: unas maravillosas alpargatas.

No vas a tener problema en encontrarlas en todas tus tiendas 'low cost' favoritas, nosotras ya hemos elegido las nuestras.