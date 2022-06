Begoña Villacís brilla con el mono entallado y setentero de Sfera de menos de 20 euros

Con estampado floral y en colores vibrantes, la vicealcaldesa de Madrid nos ha descubierto una de las prendas que no se nos puede escapar en las rebajas.

Clara Hernández

Resplandeciente, recorrido por estampados vegetales con efecto 'color block' y entallado (al menos, hasta la rodilla, donde los pantalones se abrían en campana). Y con un moderado 'cut out' en el escote frontal. Así ha sido el último outfit de Begoña Villacís, protagonizado por un llamativo mono con cuello halter de inspiración setentera en colores azul Francia y anaranjados que sabía a verano. Y que ha hecho que la vicealcaldesa de Madrid atrapara flashes y, a nosotras, nos diera una nueva lección de estilo de cómo una prenda puede ser tan versátil como para ser susceptible de acompañar nuestros planes de fiesta, paseos playeros o compromisos 'working' (ella, por ejemplo, lo ha utilizado para asistir a la presentación del Mado Festival, es decir, la gran cita de las fiestas del Orgullo 2022 en Madrid, que se celebrarán del 1 al 10 de julio).

Begoña Villacís ha sabido unirse a la alegría multicolor del Orgullo con este mono de pantalón largo que, más allá de ser supervistoso, chic y divertido, está aún disponible en Sfera, la marca que la firma. Además, buenas noticias: acaba de ser rebajado y se puede adquirir por menos de 20 euros (de su precio inicial, 29,99 euros, ha pasado a 19,99 euros). Por cierto, por ahora hay tallas.

Más: el hecho de que se trate de un mono, una sola pieza, y la hechura del pantalón, que parte de la cintura entallada, marca la cadera y luego se acampana, así como su largo, que cubre el calzado por completo, es muy favorecedor porque alarga la figura y estiliza muchísimo.

No es la primera vez que la política brilla con este look y a principios de junio lo utilizaba en un acto de presentación de los premios 'Traveling for happiness', los cuales finalmente se fallaron hace tres días.

Este martes, Villacís lo ha acompañado con un look beauty sencillo y bronceado y una melena al estilo 'Meghan Markle'. Sí, ya habíamos comentado en otras ocasiones el gran parecido que, para muchos, hay entre la vicealcaldesa madrileña y la esposa del príncipe Harry y no solo físico, sino que ambas también tienen dentro de su armario algunas prendas parecidas y, por ejemplo, comparten su amor por los vaqueros y los trench. Aquí, con su melena suelta raya al lado y desprovista de su ocasional flequillo, no sería difícil confundirlas.

