El impecable estilo de Begoña Gómez, la otra anfitriona de la cumbre de la OTAN (y una auténtica embajadora de la moda española)

Al igual que la reina Letizia, la esposa del presidente Pedro Sánchez ha asumido algunas funciones como anfitriona durante la estancia de los líderes mundiales en nuestro país. Repasamos su estilo en estos días señalados.

SILVIA VÁZQUEZ

Además de concentrar a los líderes de las principales potencias mundiales, la cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid ha suscitado una curiosa reunión paralela: la de las primeras damas y caballeros, que se encuentran en nuestro país como acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno, y para quienes se ha diseñado una agenda con diferentes actividades (una excursión a La Granja de San Ildefonso, visitas al Museo Reina Sofía y al Teatro Real...) para aprovechar su estancia en nuestro país.

Foto a foto: los planes de la reina Letizia y las primeras damas durante la cumbre de la OTAN Ver 26 fotos

Como anfitriona principal de las delegaciones internacionales, la reina Letizia tiene un papel fundamental en el desarrollo de esta 'cumbre alternativa' de primeras damas. Y junto a ella ha estado Begoña Gómez, que ha asumido ciertas funciones representativas, las cuales se han hecho especialmente notables durante la cena celebrada en el Museo del Prado este miércoles.

Al tratarse de un acto convocado por el presidente Pedro Sánchez al que no han asistido los reyes, esta cita ha colocado bajo los focos a la primera dama del ejecutivo, una figura que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España no está contemplada en nuestra legislatura y, por tanto, no tiene unas tareas oficiales asignadas. Por este motivo el papel de las esposas de los presidentes que han ido pasando por Moncloa ha sido más o menos visible por elección propia y, en el caso de Begoña Gómez, desde el estallido de la pandemia se ha limitado a acompañar a su marido a algunos compromisos importantes.

Sin embargo, si entramos ya en cuestiones de moda, su salto a primera línea durante esta histórica cumbre de la OTAN nos ha dejado varios estilismos de primer nivel que, además, la sitúan como una auténtica embajadora de la moda 'made in Spain' (una función que habitualmente recae exclusivamente sobre la reina Letizia) ahora que la atención mediática de medio mundo está puesta en nuestro país.

Su pasión por la moda es de sobra conocida, ya que es un rostro habitual en la Fashion Week de Madrid, donde puede conocer de primera mano las tendencias de cada temporada y acercarse a los diseñadores más reconocidos de nuestra industria. Y, como hemos comprobado en las últimas jornadas, parece que ha aprendido bien la lección, porque sus estilismos han sido de matrícula.

Con la ausencia de doña Letizia, el gran momento de estilo de Begoña Gómez ha llegado durante la mencionada cena en el Museo del Prado, que ha cerrado sus puertas al público para la ocasión. ¿Su elección? Un vestido rojo, de corte 'midi' y escote asimétrico que le sienta como un guante. La pieza es obra del diseñador asturiano Marcos Luengo, una firma que está presente en el armario de muchas VIPS patrias, como Sara Carbonero, Nieves Álvarez o la propia monarca.

Esta marca española es también la responsable de su look para la cena de gala que los reyes ofrecieron en el Palacio Real el martes para dar inicio a las reuniones de la OTAN. En este caso se decantó por un modelo hecho a medida en exclusiva en color gris perla y con una bonita transparencia en el escote.

Para sus looks de día ha confiado en el jienense Moisés Nieto, otro diseñador al que la reina Letizia ha recurrido en alguna ocasión. Su primera apuesta, para la recepción de Jill Biden, fue un vestido blanco de tirantes y apenas 24 horas después volvió a optar por una creación del modisto para su escapada a La Granja de San Ildefonso, donde lució un mono en color rosa palo combinado con unas alpargatas con cuña.

Sin duda, este ha sido el calzado estrella en esta cumbre paralela, ya que ha sido la elección tanto de la reina Letizia (una verdadera apasionada de este tipo de zapatos en los meses de calor) como de la primera dama de Estados Unidos, quien no ha dudado en salir de compras por la Milla de Oro madrileña, acompañada por sus inseparables nietas, para añadir a su colección unas alpargatas 'made in Spain' de Castañer.