¿Cómo le sienta el mismo bañador de Zara a una chica con talla XS y a otra con XL? Este vídeo viral responde

Las 'instagrammers' Marta López Álamo y Susana Bianca Berry han realizado este experimento de moda con los nuevos trajes de baño de Zara. Y tienes que ver el resultado.

SILVIA VÁZQUEZ

¿Cómo queda un bañador de Zara con aberturas 'cut out' en la cintura y escote palabra de honor en dos cuerpos de distinta talla, una XS y una XL concretamente? Esa es la pregunta que han querido responder la 'influencer' Marta López Álamo, de talla extrapequeña, y la modelo 'curvy' Susana Bianca Berry, con su último vídeo viral de Instagram.

Esta no es la primera vez que las dos amigas realizan el experimento: ya lo habían puesto en práctica con los vestidos de la última colección de la firma líder de Inditex y, además de un resultado curioso, obtuvieron una gran acogida que les ha animado a hacer esta nueva prueba.

Para esta segunda entrega han seleccionado cuatro de los bañadores más top del verano de Zara (ojo, algunos de ellos con rebajas de hasta el 50% y todavía disponibles en algunas tallas en la tienda 'online'), todos ellos con patrones hiperoriginales que combinan aberturas y escotes imposibles.

"Mismo bañador; diferentes cuerpos. Diversidad, mujeres empoderadas, sanas y con amor propio", resumen las protagonistas del post. Y es que el vídeo, además de mostrar cómo sientan estas piezas en cuerpos diferentes, pone el foco de atención en el debate acerca del tallaje de las prendas y la necesidad de una industria más inclusiva con todo tipo de cuerpos.

Esta cuestión, de plena actualidad en el mundo de la moda en general y muy especialmente en las colecciones de baño, es la razón por la que en los últimos tiempos otras enseñas han decido ampliar su abanico de tallas -como Mango, que cuenta con bañadores y bikinis preciosos desde la XXL hasta la 4XL- o, incluso, a lanzar soluciones innovadoras, como los bikinis y bañadores 'one size' que propone Etam para este verano, en una única talla y confeccionados con un tejido especial, que se estira y se transforma para ajustarse al cuerpo que lo use. También esta premisa es la que ha impulsado la creación de Atria, una marca de baño fundada por la inspiradora modelo de talla grande Marina Llorca bajo la filosofía de que "ir a la moda no debería estar limitado por tu tamaño".

De esta forma, el movimiento 'body positive' va, poco a poco, conquistando un terreno en el que la falta de diversidad de cuerpos ha sido la gran tarea pendiente. ¡Hay luz en el horizonte!