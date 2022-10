Anne Hathaway se suma a la tendencia del momento con el traje 'denim' más deseado de la temporada

La actriz ha apostado por el tejido vaquero y los brillos y el resultado ha sido un look impecable con el que nos ha conquistado.

Tamara Conde

Después de que Rocío Osorno dictara sentencia con el traje 'denim' de Zara, que se agotó en cuestión de días, está tendencia tan inesperada (aunque perfectamente combinable) ya es toda una realidad. Está claro que los looks 'total denim' están conquistando el 'street style' y están superando cualquier expectativa. Y no nos extraña. Pues además de ser una moda sencilla, hemos podido comprobar que sienta de maravilla y que existen miles de combinaciones para lucirla. Y coger inspiración no es nada complicado, pues todas las 'celebrities' del momento parecen haber estrenado ya su look vaquero ideal. Después de que Aitana se haya sumado con su propia versión, hemos descubierto que Anne Hathaway también lo ha llevado a su manera.

En este caso, la actriz ha seguido la línea de la 'influencer' Rocío Osorno y ha optado por un traje, formado por pantalón extra largo y una blazer de corte 'oversize'. Y no le puede quedar mejor.

Hombreras, botones y un corte masculino de lo más favorecedor, así es la 'blazer' del conjunto que ha lucido la estadounidense. En cuanto al pantalón, además del efecto de piernas infinitas que hace, tiene un corte bastante ancho que le aporta algo de informalidad, pero que junto a la chaqueta no puede ser más elegante.

Anne Hathaway le ha aportado un toque brillante al look con un top de colores y estampado de cebra que combina a la perfección. Es un top cortito que deja ver ligeramente su tripa, a pesar de que el pantalón es de tiro alto. Para completar el estilismo, le ha añadido un bolso negro básico con cadena dorada y en cuanto al calzado, aunque no podemos verlo con claridad, parece que se trata de unos tacones en color lila.

El traje perfecto para recrear el look de Anne Hathaway

Y aunque desconocemos de dónde es el traje de la actriz y el de Zara ya está agotadísimo, hemos encontrado una buena alternativa para aquellas que quieran copiarle el look a Anne Hathaway. Se trata de un traje de la marca Luisa Spagnoli que hemos fichado a través de Zalando y que nos ha encantado. Los botones de la 'blazer' y el cinturón que incorpora el pantalón son diferentes, pero su corte y diseño, así como las costuras se asemejan bastante.

Es perfecto para llevar como conjunto o bien escogiendo una de las dos piezas para combinarla con otras prendas.