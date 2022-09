Ana de Armas demuestra que el mono militar es la pieza más versátil del otoño

La actriz ha acudido a su cita con el Festival de Venecia enfundada en un mono militar con el que demuestra que la comodidad jamás estará reñida con la elegancia.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Después de muchísima espera, 'Blonde' por fin ha llegado al Festival de Cine de Venecia y la verdad es que parece que no vemos la hora en que la película aterrice en Netflix. Será el próximo 28 de septiembre cuando podamos ver, al fin, la última película protagonizada por Ana de Armas, tras meses de constantes rumores acerca del contenido del metraje, basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates. Debido a que esta ofrece un perfil de la actriz muy diferente al conocido por otros autores biográficos como Donald Spoto, no hay dudas de que no va a dejar indiferente a nadie.

Y es que la cinta ha recorrido un camino lleno de obstáculos y por pocas nos quedamos sin ella ni en la pequeña ni en la gran pantalla. Todo se debe a que su estreno se ha ido retrasando en festivales internacionales como el Festival de Cine de Sundance o el Festival de Cine de Berlín en 2022. Sin embargo, este periplo viene de lejos, ya que tampoco llegó a este tipo de expositores en 2021 porque estos renegaban de ella a raíz de una serie de comentarios que apuntaban inicialmente a que en una de las escenas se incluía sexo oral durante la menstruación.

De hecho, el propio director de la película, Andrew Dominik, llegó a reconocer que 'Blonde' "ofenderá a todo el mundo" por incluir algunas escenas poco recomendables para menores, alimentando así los comentarios acerca de la esperadísima película. Ahora, a tan solo unos días de su llegada a las pantallas de Venecia (su estreno, según la agenda, está previsto para el 8 de septiembre, tan solo dos días antes del cierre del festival), Ana de Armas ya ha llegado a la ciudad italiana dispuesta a que sus looks sean los protagonistas de la Mostra.

Así, la hemos visto embarcando en uno de los famosísimos taxis acuáticos de Venecia con un mono blanco de corte militar. Un diseño con cremallera delantera, bolsillos y cinturón a juego que lograba un efecto visual más favorecedor. Ana de Armas completaba la propuesta con mocasines negros que aportaban un plus de sofisticación y el bolso Dauphine de Louis Vuitton.

No es la primera vez que la vemos cambiar completamente de registro y enfundarse en un look más masculino, pues hace solo unas semanas nos enamoró con un conjunto de tres piezas que le sentaba como un guante. El principal motivo por el que resultaba tan favorecedor es que se trata de un diseño customizado para la ocasión por Nicolas Ghesquiére, director creativo de Louis Vuitton.

El equipo del sello francés dio en el centro de la diana con este elegante traje formado por un pantalón recto de talle alto, una blazer larga y un clásico chaleco, todo en un elegante color azul noche que combinaba a la perfección con las sandalias de tacón plateadas que ha lucido en sus pies y las joyas de la diseñadora Anita Ko.