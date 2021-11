Joel C Ryan / GTRES

Ana de Armas, con melena bob y flequillo Ana de Armas brilla en la alfombra roja de la premiere de 'No time to die' con un look sencillo y supersofisticado.

Jonathan Brady / GTRES

De negro y de Louis Vuitton Ana de Armas, flamante 'chica Bond' con un vestido con escote en V y gran abertura de Louis Vuitton.

Vianney Le Caer / GTRES

Christian Horner y Geri Halliwell Christian Horner y la ex 'Spice Girl' Geri Halliwell posan en la alfombra roja de la premiere de 'No time to die' ('Sin tiempo para morir').

WP Pix / SplashNews.com