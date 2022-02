El conjunto tropical de Zara que va a triunfar este verano ya lo tiene Amelia Bono

Vas a querer estrenar este verano el conjunto tropical de Zara más versátil y favorecedor de la temporada.

Cecilia Franco

Lo que está logrando el gigante 'low cost' esta temporada, no lo habíamos visto antes. Es cierto que Zara siempre ha encontrado la fórmula perfecta para hacer que todas caigamos rendidas a todas y cada una de sus propuestas. Muchas de ellas, alcanzan tal éxito que terminan por convertirse en una prenda viral en redes sociales. Precisamente, lo que sucederá con el último conjunto que hemos descubierto en Zara de la mano de Amelia Bono y que tiene todo para posicionarse como la prenda estrella del verano. ¡Ya estamos avisando!

Zara es magia. Temporada tras temporada logra convertirse en la firma fetiche de las que más saben de moda y, la verdad es que, después de observar y analizar la nueva colección no nos extraña. Arrancó la temporada con la sorprendente colección de primavera en colaboración con el Ballet de Nueva York. Y hasta consiguió que termináramos encontrando un amor incondicional en la unión del rosa y el rojo, con la colección especial San Valentín. Pero nosotras que somos muy previsoras y estamos ya poniendo la mirada en la colección de verano, adelantamos que Zara hará que nos animemos con los looks más tropicales.

Y, si no, observa el último look de Amelia Bono. La 'influencer' que nos fascinó con su look de viaje, ahora disfruta de unos días en un destino paradisíaco y nos descubre verdaderos tesoros que ya apuntan ser todo un deseo.

¿Quién dijo que hay que esperar a verano para seleccionar nuevas adquisiciones? La cuestión es que las expertas en moda que están teniendo la oportunidad de viajar recientemente a destinos cálidos, ya están estrenando looks de nueva colección. ¿Y eso qué significa? Que si esas son sus primeras propuestas, no podemos despistarnos. Y menos si se trata de un conjunto tan favorecedor como este de Zara.

Todas las sandalias, ahora o nunca, que están ya en Zara para que luzcas en primavera Ver 8 fotos

-Hemos encontrado en Zara el pantalón de Amelia Bono que desborda energía positiva.

-La minifalda de Zara de Amelia Bono de la que todo el mundo habla.

Este dos piezas compuesto por top y falda de lino advierte que este verano no podremos vivir sin la frescura del tejido en lino, sin los estampados tropicales y tampoco sin la alegría de los volantes. Como 'total look' parece un vestido, pero ambas piezas por separado también son sensacionales. Combina este conjunto con unas bonitas sandalias y un bolsito a juego, y arrasa en las próximas noches de verano.