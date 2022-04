Amelia Bono tiene claro que los pantalones de colores necesitan este jersey con volante

La combinación perfecta de los jeans de colores vibrantes la encontrarás en este jersey con el detalle volante de Zara.

Cecilia Franco

Podíamos tener una ligera idea de todo lo que una prenda especial podría regalarnos. Con la llegada de la primavera, nuestros looks piden mucha magia y pequeños detalles que aporten esa chispa que la temporada pide a gritos. De hecho, es que en los días más fríos de primavera no nos vamos a conformar con cualquier jersey o cárdigan, sobre todo después de ver el diseño que nos descubre Amelia Bono.

No sabemos exactamente la razón, pero con la llegada de la temporada primaveral no solo buscamos prendas estampadas y mucho color, también tratamos de hacernos con prendas diferentes en las que encontremos pequeños detalles. Estos diseños ayudan a convencernos cuando nos encontramos en una tienda entre varias opciones o, al menos, eso es lo que nos ha sucedido al fichar el último jersey que ha lucido la hija de Bono.

La 'influencer' está convencida que un jersey del color de moda será imprescindible, pero también tiene muy claro que los jerséis suaves con detalles van a ensalzar aún más la tendencia de los pantalones de colores. Porque, efectivamente, si queremos estrenar nuestra colección de jeans vibrantes, necesitamos una combinación mucho más neutra, pero a su vez, especial.

Y es justo en ese punto cuando nos revela que el jersey que nuestros pantalones de colores buscan es uno beige con pequeños volantes. Sí, los volantes ya no son solo cosa de vestidos, blusas o camisas, ahora vamos a soñar con este jersey de Sfera. Un diseño en tono beige y volante en la parte del escote que reconvierte cualquier propuesta. Concretamente, este diseño pertenece a la temporada pasada de la colección de Sfera, pero en Zara hemos encontrado un diseño muy similar que puedes conseguir ahora por 29,95 €. Es decir, no tenemos excusas para recrear el look.

Los vaqueros de colores vibrantes son la tendencia más esperada de la primavera Ver 7 fotos

- Amelia Bono se declara fan de las chaquetas joya para invitadas.

- Amelia Bono estrena el chaleco de crochet que triunfa entre las 'influencers'.

Aunque este diseño de Zara tenga un escote redondo, la idea es la misma. El detalle de los volantes dará ese punto dulce y sofisticado a toda tu colección de pantalones de colores y logrará reconvertir tu propuesta inicial. ¿Estás lista para iniciarte en la tendencia de los pantalones vibrantes? Hazte con un jersey básico, pero a la vez especial, y sorprendente con los resultados que obtendrás.