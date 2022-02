¿Planeas un viaje? Con este conjunto además de lucir cómoda, desbordarás 'estilazo' y ayudarás a tu maleta con su amplia versatilidad.

Cecilia Franco

A todas nos surgen muchísimas dudas cuando llega el momento de coger un avión, tren o cualquier tipo de transporte. Y no nos referimos a la maleta, que también puede ser un gran hándicap, sino más bien al look pensado para el día del viaje. Sobre todo cuando hablamos de largas distancias, necesitamos encontrar un look 'comfy' para el viaje como el que ha encontrado Amelia Bono que, además de cómodo, es tendencia y puede ser una opción muy versátil para crear muchos más looks durante la estancia.

Nos cuesta mucho decidirnos en cuanto a la creación de looks. Para evitar llevarnos en la maleta prendas innecesarias, a muchas de nosotras nos gusta tener pensados ya los outfits para, de esta manera, ir a lo seguro. Pero, de todas formas, aunque tengamos controlado ya el tema de la maleta, se nos presenta una gran inquietud en cuanto al look del viaje, sobre todo cuando se trata de viajes largos.

Pues bien, Amelia Bono que encuentra las prendas más positivas, ha dado con el look excepcional para esa nueva aventura. "Lista para el despegue", la 'influencer' que se prepara para viajar muy bien equipada, ha optado por un 'total look' de estampado geométrico que tiene una doble ventaja.

Por un lado, este conjunto pijamero de tejido ligero y fluido con pantalón de goma elástica, te hará sentir tan cómoda que no te importará para nada las horas de vuelo. ¡Te sentirás como en casa! Y, por otro lado, este conjunto es ideal para ya en el viaje jugar a combinar las prendas por separado y crear muchas ideas diferentes.

El conjunto pertenece a la colección Committed de Mango y su estampado geométrico es máxima tendencia. Y es que si está arrasando el traje de estampado geométrico de Zara, esta versión de Mango no tardará en posicionarse como una de las favoritas entre las que más saben de moda.

Este 'total look' compuesto por pantalón y camisa, como ya hemos dicho anteriormente, es una opción muy versátil para disfrutar del viaje en avión y ya allí seguir llevando con muchas otras prendas básicas. Así que, amigas, si todavía no habéis apostado por un conjunto de estampado retro y planeas un viaje, tienes la excusa perfecta para sumergirte en su comodidad más 'trendy'.