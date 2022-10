Gracias a Amelia Bono sabemos que con este look 'comfy' superar un día todoterreno será todo un éxito

Supera el lunes y toda la semana con las propuestas todoterreno más cómodas que proponen las expertas en moda.

Cecilia Franco

Es algo que hemos ido asumiendo con el paso del tiempo y que ya tenemos muy interiorizado. Las prendas de deporte ya no son lo que eran. Ahora los 'lookazos' más estilosos del 'street style' tienen ese componente 'comfy' que nos fascina y que, en consecuencia, deseamos recrear. ¿Quién dijo que para presumir hay que sufrir? No hay más que fichar el último look de Amelia Bono para superar un lunes todoterreno de la forma más cómoda.

Nuestro día a día es un no parar. Desde que suena el despertador a primera hora de la mañana, arrancamos con un día repleto de cosas por hacer y de muchos planes que requieren de un look cómodo y versátil. Si, sobre todo, vives en la gran ciudad, sabrás que las largas distancias necesitan de propuestas diarias cómodas, que nos ayuden a no perder el tiempo y que se adapten a todo tipo de planes.

"A por la semana. Niños depositados en el colegio, y aquí la menda ya ha entrenado y dispuesta a comerse el lunes", exponía Amelia Bono en su Instagram. Una descripción muy acertada de lo que es superar un lunes en la gran ciudad con éxito. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues, efectivamente, ha apostado por el mundo 'comfy'. Una propuesta ideal si queremos ir estilosas pero a la vez cómodas, y que nos pueda llevar directamente del cole al gimnasio, sin perder ni un minuto.

El tiempo es oro y ahora sabemos que nuestros lunes de otoño necesitan de un pantalón de chándal como el que nos propone Amelia Bono. La 'influencer' que hace unos días nos descubría el pantalón 'made in Spain' que hizo que olvidáramos los jeans, ahora propone un 'look comfy chic' ideal para hacer todos los planes de lunes sin pasar por casa.

Un look tan cómodo y estiloso que desearás combinar de muchas formas. Amelia ha apostado por un pantalón beige de corte fluido, una camiseta blanca de manga corta y una gorra personalizada. Pero podrás combinar este look chandalero tantas veces como quieras. ¡A tu gusto!

Solo necesitarás fichar un pantalón beige de chándal, nosotras te proponemos una versión 'jogger' que hemos encontrado en Oysho. Y, a partir de ahí, empezar a combinar con camisetas, jerséis o sudaderas. Te convertirás en una auténtica 'it girl' todoterreno con el mundo 'comfy chic' como mejor aliado.