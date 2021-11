La 'influencer' Amelia Bono nos vuelve a dar una lección de estilo con la falda asimétrica que, de por sí, es una verdadera joya y donde cobra protagonismo el cinturón tipo fajín que arrasa en Instagram.

Cecilia Franco

Amelia Bono tiene superpoderes en lo que a moda se refiere. A través de sus post de Instagram se muestra tal y como es, y sabe cómo transmitir su alegría y su gusto innato por la moda. Pero también tiene la capacidad de conseguir que la gran mayoría de sus seguidores caigan rendidos a sus propuestas, al igual que ha sucedido con el pichi de Zara o con la falda asimétrica de cuadros vichy que ha elevado con el cinturón de Uterqüe.

"¿De dónde es la falda? ¿Dónde puedo encontrar esas botas?" Son algunos de los comentarios más repetidos en todas y cada una de sus publicaciones. Sin embargo, cuando se trata de un 'lookazo' tan especial y romántico como el de hoy, estas preguntas se han elevado al mil por mil.

Y es que no es de extrañar porque ha logrado una combinación excepcional. Ella desde que comenzó la temporada no ha dejado de descubrirnos faldas en Zara favorecedoras y perfectas para combinar con todo. Pero, en esta ocasión, ha querido ofrecer un look más elaborado y diferente con una combinación protagonizada por el vichy.

Hablamos de la falda de cuadros de la firma bilbaína Leyre Doueil. Un diseño de corte midi asimétrico, con mucho vuelo, que hace que sea una opción todoterreno perfecta para cualquier situación. Amelia ha optado por combinar esta falda con unas botas altas, porque amigas ya estamos al día que esta temporada esta combinación prevalece en el 'street style', pero con unos salones clásicos podrás convertir esta falda en una opción de invitada.

Pues bien, parece que Amelia Bono ha querido reconvertir la idea inicial y lo ha conseguido gracias, en parte, al poder del cinturón. Pero no uno cualquiera, sino uno que marcara la diferencia, como esta opción que ya vimos hace un tiempo en Melissa Villarreal.

El cinturón en cuestión pertenece a Uterqüe (89 €) y su diseño ancho tipo fajín hace que refuerce y transforme cualquier propuesta 'fashion'. Para completar el look, Amelia ha optado por una camisa con volantes y otra de las grandes tendencias que hemos detectado: los brazaletes sobre la ropa.

Con todo esto podemos decir que se trata de un look 'top' con todas las tendencias del momento, con una falda muy favorecedora y versátil, y con un cinturón que no puede faltar en nuestro armario. ¡Gracias, Amelia!