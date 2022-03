Amelia Bono se declara fan de las chaquetas joya para invitadas

Para la inauguración de la Semana de la Moda de Madrid, Amelia Bono tuvo claro que con esta chaqueta joya se convertiría en la invitada mejor vestida.

Cecilia Franco

Arranca la Semana de la Moda de Madrid. Tras disfrutar de las ediciones de Nueva York, Londres, Milán y París, ha llegado el momento que Madrid tanto esperaba. La 75º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ya ha dado comienzo y son muchos los que ya pudieron contemplar en el día de ayer desfiles OFF como el de Odette Álvarez, al que asistió Amelia Bono y nos descubrió la chaqueta joya más espectacular de la temporada.

La Semana de la Moda de Madrid no se ha hecho esperar. Gran número de profesionales del mundo de la moda, expertos y celebrities han acudido a las pasarelas madrileñas para conocer de primera mano las novedades de grandes diseñadores del país. Tanto es así que expertas en moda como Amelia Bono no dudaron en asistir a uno de los primeros desfiles de la edición para, además, descubrimos grandes tesoros de la propia firma.

Y es que como ya es tradición, las expertas en moda acuden a este tipo de desfiles con un look de la firma que presenta sus nuevas creaciones. Y entre look y look, no hemos podido resistirnos al que nos mostró Amelia Bono.

La 'influencer' que suele apostar por looks básicos con detalles y prendas especiales, para el desfile de Teté by Odette optó por su fórmula más recurrente y tenemos que reconocer que se convirtió en el look ganador de la tarde. De hecho es que, tal y como mostró en sus historias, el look era un 'total black' de pantalón campana y top, pero con la chaqueta más espectacular de la temporada. Un diseño joya en negro que destaca por las formas asimétricas creadas a partir de abalorios de colores y brillos.

La chaqueta de la firma Teté by Odette, además de por sus colores y brillos, destaca por unas hombreras muy marcadas que ayudan a estilizar la figura y a aportar un mayor protagonismo a esta prenda. De esta manera, Amelia Bono estrenó la Semana de la Moda de Madrid y nos llenó de inspiración a la hora de pensar en looks de invitada para esta temporada de BBC. Hazte con diseños joya y conviértete en la invitada mejor vestida.