Reconvierte cualquier look con la opción a capas y la blazer que elevará todas tus propuestas más básicas.

Cecilia Franco

Da igual en qué estación del año nos encontremos que Amelia Bono siempre recurre a la sección de armario que, realmente, reconvierte propuestas. La sección de las blazers se ha convertido, desde ya hace un tiempo, en su favorita, y no nos extraña después de ver sus 'lookazos'. Era algo que ya más o menos habíamos entendido, pero después de ver la cantidad de ideas que la 'influencer' nos ha lanzado en el último tiempo con esta prenda, ahora sí que sí estamos completamente convencidas que con una blazer, como la que nos propone en esta ocasión de Zara, tendremos la vida solucionada.

Si alguien podía confirmar todas nuestras sospechas, no podía ser otra que Amelia Bono. Son muchas las celebrities que han ido desvelando el proceso de creación de sus looks básicos, elevando al mil por mil con la ayuda de una elegante americana. Sin embargo, hasta que la empresaria no ha dejado de mostrarnos esta idea de una forma constante y en todas sus versiones, es cierto que nos ha costado entender su enorme poder. Las chicas que adoran las blazers tendrán este terreno dominado, pero ahora más que nunca vamos a necesitar de forma atemporal esta prenda.

Para finalizar el invierno, para arrancar la primavera… Todo lo que necesitarán nuestros looks para ir a la oficina, para una comida familiar… es una blazer. Los looks a capas se convertirán en la gran solución a los looks más básicos y así lo ha demostrado Amelia.

Ella no solo se ha animado con la versión efecto cuero, sino que ahora además nos descubre la blazer 'tweed' que necesitará nuestro armario de primavera de forma urgente. Un diseño que ha encontrado en Zara y que parece, concretamente este diseño, ya no estar disponible. Pero, de todas formas, en la web del gigante de Inditex hemos encontrado una muy similar que te puede ayudar a recrear su look.

Todo lo que necesitamos es optar por un 'total black' y añadir una blazer 'tweed' en el color que más nos guste. Ella ha optado por el diseño en tono beige y estamos totalmente seguras que este tono tiene todo lo que buscamos para alcanzar una opción versátil y que nos dure por mucho tiempo.