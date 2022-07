Este diseño además de estilizar muchísimo la figura, su color potenciará tu bronceado al máximo nivel.

Cecilia Franco

Amelia Bono está disfrutando de unas vacaciones de ensueño en familia. A través de Instagram, está mostrando su lado más divertido, su lado más familiar, pero sin dejar de lado su faceta 'fashionista' innata. Una faceta que nos viene de maravilla para todas aquellas que nos encontramos preparando la maleta para la playa. Y es que ha encontrado el bikini de Zara con el que te verás más morena.

Llevamos ya muchos meses observando todos y cada uno de los lanzamientos de nuestras tiendas 'low cost'. Pero también las propuestas y combinaciones de nuestras expertas. Y aunque nos hemos resistido o hemos querido dejar pasar tiempo, lo cierto es que a la hora de ponernos con la maleta, sentimos la necesidad de sí o sí renovar algún aspecto de nuestro armario actual.

No nos vendría nada mal renovar algún que otro vestido, pero lo que es irremediable es la renovación de bikinis. Porque sabemos lo mucho que se estropean de un verano a otro y, de eso, somos conscientes en el momento que no encontramos ningún diseño propio que nos convenza.

Por eso mismo, las vacaciones de Amelia Bono están aportando tanto a última hora. Porque sí, hemos esperado hasta el último momento para renovar nuestro armario de temporada y hacernos con bikinis de temporada.

"Ojalá esto no se acabara nunca". La 'influencer' en sus vacaciones además de dejarnos sin palabras con el vestido kaftan mas bonito de la temporada, se ha encargado de revolucionar las redes al estrenar el bañador que sienta como un guante. Pero no todo ha quedado ahí, y no esperábamos menos, la verdad. Un destino de playa no podía decepcionarnos y Amelia, en él, está aprovechando para sacar todas las novedades en moda baño.

Para la 'influencer' estos días de playa están dando muy buenos frutos y si no eres mucho de bañador, ahora nos trae el bikini que ayudará a potenciar tu bronceado al máximo nivel.

Hablamos del bikini que puedes encontrar en Zara. Un diseño básico de top triángulo y braguita de tiro alto a juego en un tono azul mar. Lo que más nos gusta de este diseño es lo bien que recoge, lo cómodo que es y lo mucho que ayuda a potenciar el bronceado. Aunque, en principio, solo hemos encontrado disponible en tienda online la braguita, puedes encontrar en el mismo tono de color una amplia variedad de tops a juego. ¿Sigues buscando el bikini del verano? Sin duda, este puede ser claro candidato.