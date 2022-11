La actriz ha protagonizado la lectura de los finalistas de la nueva edición de los Premios José María Forqué con el 'uniforme para todo' del otoño: básicos y botas brilli-brilli.

Clara Hernández

Es habitual que Amaia Salamanca acierte con sus propuestas estilísticas, tanto en la alfombra roja —donde no le importa arriesgar y sorprendernos con brillos y vestidazos— a los looks casual que utiliza para el resto de planes y en los que suele primar la sencillez, los básicos y una elegancia minimalista. Precisamente han sido la sobriedad y las prendas esenciales, aptas para un conjunto working o para cualquier cita, las que han protagonizado su estilismo de este lunes en la lectura de finalistas de los Premios Forqué 2022, y que ella roto con un accesorio que se ha convertido en fundamental en los looks de otoño y que marca la diferencia.

La actriz, que ha sido la encargada de realizar la lectura de los finalistas de los galardones que tienen como objetivo impulsar las películas y series nacionales que llegan a nuestras pantallas, y que celebrarán su gala el próximo 17 de diciembre, ha optado para la ocasión por un estilismo casual con el que ha demostrado que no hay que tener miedo al combo de negro y azul marino, una fórmula que no siempre ha gustado en el pasado pero que, en realidad, es sofisticada y eficaz para potenciar ambos tonos.

Amaia Salamanca nos ha dejado más lecciones: que un jersey de cuello alto negro es uno de esos básicos que nunca debe faltar en nuestro armario de otoño-invierno, porque va con todo, es cómodo y el perfecto antídoto contra el frío. Y que otro imprescindible de la temporada son unos pantalones rectos oscuros (los suyos son azul marino y de cintura alta, con un cinturón ancho para marcar cintura y con el que obtener un resultado hiperfemenino).

¿Cómo romper la sobriedad del conjunto con un accesorio estrella? Con unas botas metalizadas o de purpurina como las de la actriz, que nos ha convencido con un modelo de tacón sensato en color plata, confirmando que es una de las tendencias en calzado de la temporada, como ya nos adelantaron 'trend setters' como María Fernández Rubíes (que empleó las suyas, 'made in Spain', para iluminar un conjunto gris) o el street style.

Para completar su look, Amaia ha lucido un moño alto de bailarina y maquillaje natural.

¿Te animas con el calzado de tendencia, listo para elevar nuestros looks de fiesta? ¡Estás de suerte! Muchas de nuestras marcas favoritas, de distintos presupuestos, han presentados sus propuestas. ¡Y son deslumbrantes!

Estos son nuestros modelos preferidos, dispuestos a convertirse en tu nueva obsesión: