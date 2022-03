Almudena Amor: "Me he comido mil noes en mi vida, pero en el mundo del cine empecé con un gran sí"

Protagonizar dos de las películas del año y estar nominada al Goya y al Feroz la ha convertido en una de las grandes promesas de nuestro cine (y, también, de las alfombras rojas). Nos unimos a Chanel para descubrir este nuevo talento.

SILVIA VÁZQUEZ | Vídeo: ALBERTO SAGUAR | Estilismo: MARTA LASIERRA

Hace cuatro años Almudena Amor (Madrid, 1994) lo dejó todo para ser actriz. Y acertó. Después de protagonizar 'La abuela' de Paco Plaza y actuar junto a Bardem en 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa, se ha metido a la industria en el bolsillo. Y no nos sorprende: transmite serenidad, es cercana y su timidez desaparece cuando se pone frente a la cámara. En esta entrevista lo hace vestida de Chanel, mientras suena música 'indie' de fondo; puro contraste, como lo es ella misma.

¿Ha cambiado mucho tu vida en el último tiempo?

Sí y no. Ha cambiado en el sentido de que mi trabajo ahora es diferente y ocupa más espacio: a parte de rodar, hago entrevistas, voy a photocalls... Pero todo lo demás sigue igual: vivo en la misma ciudad de siempre, en mi piso con mis compis, sigo viendo a mis mismas amigas aunque ahora conozco a más gente. Es una evolución: he ido creciendo como persona y madurando, pero la base sigue siendo la misma.

¿Siempre supiste que querías ser actriz?

Sí, pero no siempre fui consciente de que era posible serlo. Desde pequeña he sido muy artista, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor decía profesiones como decoradora, fotógrafa... y creo que ser actriz va un poco de eso: de ser muchas cosas, de explorar, de ser una persona curiosa. Me di cuenta en el momento en que empecé a hacer teatro, pero pensaba que iba a ser como un hobby. Que ahora sea mi trabajo es un sueño.

Has entrado en la industria por la puerta grande. ¿Cómo lo has vivido?

Con muchísimo agradecimiento y alegría. Mi primera película, 'La abuela', fue un protagonista con Paco Plaza y luego llegó 'El buen patrón', con Fernando León de Aranoa y Javier Bardem. Por una parte no me lo podía creer, pero al mismo tiempo lo viví con normalidad. Creo que desde fuera impresiona, pero desde dentro, aunque flipe de la suerte que tengo, lo veo como mi trabajo. Eso sí, estando tan bien rodeada y en proyectos tan chulos, el trabajo da mucho gusto.

Y además con nominación al Feroz y al Goya. ¿Cómo te manejas en estas grandes galas?

En esas situaciones me sale mucho la inocencia, la parte más de niña, y lo veo casi como un juego. Después de tanto tiempo observando este mundo, es muy divertido formar parte de él y poder charlar con personas a las que admiro, de sus trabajos, de otras películas... es muy enriquecedor. También paso muchos nervios, pero de ilusión, no de miedo.

Dicen que las 'millennials' somos la generación de la sororidad. ¿Es así en tu experiencia?

Totalmente. Yo cuando no me llevé los premios lo acepté al segundo y me pareció que todas mis compañeras habían hecho un trabajo increíble. Días antes ya había hecho ese ejercicio conmigo misma: siempre vivimos estas cosas desde nuestra propia perspectiva, pero pocas veces nos ponemos en el lugar de la otra persona y yo sí que hice ese trabajo. Al final las cuatro tenemos caminos superbonitos, hemos luchado por el curro, nos hemos esforzado... con eso ya hemos ganado las cuatro. Yo me sentía superfeliz simplemente con estar en los Goya, con todo mi equipo y nominada. Y no me genera ningún malestar no haber ganado; al contrario, me alegré un montón por María Cerezuela.

Antes del éxito, ¿tuviste muchos noes por el camino?

Cuando trabajaba como modelo hice millones de castings y algunos salían y otros no. Pero es verdad que cuando empecé como actriz, llevaba una semana trabajando con mi representante cuando llegó la prueba de la peli de Paco. Fue muy fuerte, como si fuera el destino. Entonces sí: me he comido mil noes en mi vida, pero en el mundo del cine empecé con un gran sí, y fue muy guay.

Ahora que estás expuesta al gran público, ¿cómo cuidas tu salud mental?

La verdad es que hago terapia desde hace años y, además, las clases de danza contemporánea me ayudan mucho. Trabajo mucho con el cuerpo: cuando estoy muy nerviosa me pongo a cantar o bailar. También he empezado a meditar. Parezco muy tranquila pero por dentro soy muy nerviosa, por eso me gusta mucho hacer el trabajo de estar en la tierra, me ayuda a estar mejor.

Como actriz, también será importante que te cuides por fuera...

Por eso he empezado a trabajar con un entrenador y, en cuanto a belleza, le estoy prestando especial atención cuidar la piel. Ahora uso tónico, sérum... cositas que antes no hacía para que mi piel esté lo mejor posible porque tampoco me gusta ir muy maquillada. Para mí con unos toquecitos del rojo de Chanel en las mejillas y un poco de máscara de pestañas es suficiente.

En las alfombras rojas se ha hablado mucho de tus looks. ¿Te dejas aconsejar?

Sí, porque creo que estoy muy bien asesorada: confío mucho en mis estilistas y en mi maquillador, pero a la hora de decidir siempre voy a ir con lo que yo me sienta cómoda, como hice en los Feroz y en los Goya. Para mí es fundamental sentirme cómoda y seguir siendo yo misma a pesar de estar en un 'photocall', que es algo más ajeno a mi cotidianidad.

Si miramos en tu armario, ¿qué encontramos?

Muchas prendas negras, vaqueros... cosas cómodas. También me gusta mucho la ropa vintage, tengo muchas camisetas de colegas que hacen serigrafías, me atrae ese rollo un poco punky, pero elegante... me gusta mezclar.

¿Qué no puede faltar en tu bolso?

Tabaco, llaves, dinero, móvil y agua. Es lo que me repito siempre antes de salir de casa para que no se me olvide. Y también suele haber un pintalabios.

Con casi 15.000 seguidores, ¿qué tal te llevas con las redes sociales?

La verdad es que bien. Intento darles la importancia justa y las veo como un juego; no las quiero sentir como una obligación. Yo tengo ya un estilo desde antes de ser actriz, hago mis fotos analógicas... y no quería perderlo al tener una cuenta con más exposición. Hay algo de fluir y de tomármelo como un espacio mío personal, no tanto de trabajo, sino como un espacio donde me puedo expresar artísticamente y divertirme. Además, la gente me dice que me ve muy natural y eso es guay porque, aunque ahora sea más conocida, no dejo de ser una chica de 27 años madrileña a la que le gustan las mismas cosas que al resto del mundo. Al mostrarlo así creo que la gente empatiza conmigo y me siente cerca, sin endiosarme, sino como alguien con quien se pueden identificar.

¿Dónde te ves dentro de unos años?

Me encantaría dirigir algún día, me llama la atención, y también rodar alguna película fuera de España. Pero no quiero tener las expectativas muy cerradas porque luego si no se cumplen... por ejemplo, me apetecería hacer un personaje con el que pueda cantar y bailar o, de repente, un personaje motorista y que me enseñen a montar en moto. En general, ir aprendiendo de la vida y seguir conociendo gente interesante.

¿Qué te gusta ver como espectadora?

Me gusta mucho el cine de autor, sobre todo europeo o asiático, y las pelis que profundizan en los personajes, en las historias. Hace poco vi 'Cría cuervos' y me pareció increíble y ahora estoy con la serie 'Succession', en la que hacen un trabajo de personajes brutal. También voy a empezar ya la segunda temporada de 'Euphoria', que he estado esperando porque este último tiempo he estado ajetreada y no era el momento.

Fotografía y vídeo: Alberto Saguar

Estilismo: Marta Lasierra

Maquillaje y peluquería: Iván Gómez (One off artists) para Chanel

Asistente fotografía: Roberto Herrero

Producción y asistente estilismo: Begoña García Areces

Asistente maquillaje y peluquería: María Verano

Entrevista: Silvia Vázquez

Agradecimientos: Hotel Bless Madrid