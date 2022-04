El look vitamina de Alexandra Pereira que nos avisa de que el verano está a la vuelta de la esquina

El amarillo es el color clave de este conjunto que la 'influencer' ha lucido por las calles Dubái, su nuevo hogar.

Tamara Conde

Esta temporada primavera-verano hemos podido ver como los colores llamativos han invadido los escaparates y las pantallas de nuestros móviles. Las 'influencers' han sido las responsables de demostrarnos que dejamos atrás las tonalidades básicas y que los colores como el rosa, el verde o el amarillo, son la esencia para aportar un toque de alegría a nuestros 'looks' (y cuanto más chillón y vistoso, mejor). La última en lucir un 'outfit' con esta tendencia ha sido Alexandra Pereira, la 'influencer' gallega que siempre sorprende con sus 'posts' en Instagram. Esta vez, desde Dubái, ha combinado una camisa 'oversize' de color amarillo con la que ha disimulado su tripa de seis meses.

La camisa es la clave del look vitamina, pues el color no puede evocarnos más al verano y a las altas temperaturas (que ya empezamos a echar de menos). Es de la marca The Frankie Shop, a la cual Alexandra Pereira ha recurrido en otras ocasiones para lucir prendas de lo más elegantes, como 'blazers' o pantalones de traje. Es de corte 'oversize', con un bolsillo delantero y la 'influencer' ha decidido llevar la mitad sin abotonar para darle un toque más desenfadado.

Precio: 115 euros.

Aprovechando el buen tiempo de Dubái, ha decidido combinar esta camisa con unos 'shorts' básicos de Zara de tiro alto tipo bermudas, que ya se llevaron el verano pasado y parece que este volverán a llevarse. En cuanto a los zapatos, ha seguido la línea cromática del 'look', luciendo unas preciosas sandalias de piel (que también son tendencia) de la marca búlgara By Far con un tacón muy sutil para no dejar de ir cómoda y el detalle de lazo para aportar elegancia.

Precio: 370 euros.

Los complementos que hemos podido ver en este último post de Instagram no pasan tampoco desapercibidos. Un bolso mini de color azul clarito, a juego con los 'denim shorts' y unas gafas de pasta naranja con cristales en color verde de Karen Wazen. Unas gafas perfectas para darle la bienvenida al buen tiempo y que podemos combinar con cualquier cosa. Los accesorios se han vuelto un imprescindible en los 'looks', pues con ellos podemos darle una vuelta completa a nuestros 'outfits'.

Otras 'influencers' como Amelia Bono o Rocío Osorno han lucido también prendas de colores llamativos como un jersey verde y unos pantalones multicolor de Bershka. No hay opción mejor para sentir el verano más cerca y, además, seguir las tendencias de esta temporada.