Aitana y el look más 'power' de su armario, con chaqueta y chaleco

¿Habías descartado los looks conjuntados de chaqueta y chaleco sastre? Así lo debes llevar para lucirlos en cualquier momento, según Aitana.

Clara Hernández

En las últimas temporadas los chalecos se han instalado en nuestros armarios y en nuestras 'wish lists' en todas sus versiones: desde en forma de prendas de punto XL o entallados con vocación 'vintage', a plumíferos, opciones acolchadas y, como no, sus versiones sastre, una prenda clásica de corte masculino que Yves Saint Laurent prescribió para la mujer hace ya más de medio siglo pero que no siempre nos atrevemos a llevar ni, tal vez, sabemos bien cómo combinar o imprimirles el estilo que queremos. Sin embargo, ha sido ver la última fotografía publicada por Aitana en su Instagram y se ha despertado nuestro interés por esta pieza que ella ha lucido siguiendo su uso más tradicional, es decir, como accesorio de un traje compuesto por chaqueta a juego, sin miedo a explorar su tono más severo y 'boyish' pero, eso sí, dándole un favorecedor 'twist'.

La cantante ha escogido un modelo en un sobrio color gris con raya diplomática, uno de los estampados más representativos del 'power dressing', para convertirlo en un look flexible, cómodo y con un divertido tono casual que lo convierte en candidato perfecto para brillar en el 'street style' a la vez que respira fuerza. El truco de Aitana ha sido, principalmente, optar por un blazer oversize (no hay que tener miedo a elegir, incluso, una talla mucho más grande a la que nos corresponde) con enormes hombreras para romper la formalidad del modelo. Asimismo, en lugar de utilizar una camisa, ha optado por un top negro de cuello alto.

El broche final es una gorra de aire deportivo, capaz de elevar cualquier look diario con talante urbano y, además, solucionar un 'bad hair day'. En color hueso y con una inscripción (en las fotografías se puede apreciar 'of death', aunque suponemos que hay algo más escrito que no podemos ver), es el accesorio perfecto para que Aitana dé un giro inesperado a todo su look.

"Prometo que si estoy tan desconectada en redes es por algo guay, pronto lo sabréis. De verdad. Os quieroooooo", ha escrito la artista mientras saborea lo que parece un té helado en una terraza en un país que podría ser Estados Unidos o Reino Unido por los letreros en inglés que se pueden leer detrás.

Las palabras de la más joven de la edición de 2017 de 'Operación Triunfo', cuyo último éxito fue la canción 'Formentera' junto a Nicki Nicole, han despertado el entusiasmo de sus fans, deseosos de escuchar pronto música nueva de la artista.

