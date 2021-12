El abrigo de The IQ Collection de María G. de Jaime que irá de cabeza a tu carta a los Reyes Magos

Bonito, original, con personalidad y calentito. ¿Se puede pedir más?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Todo lo que nuestras 'influencers' llevan, se convierte en lo más deseado. Ya sea un vaquero, un jersey o un pequeño complemento. Pero si, además, es un abrigo tan especial como el de María García de Jaime, no nos extraña que todas soñemos con él y no tardemos en meterlo al carrito de la compra online.

'Influencers' como María García de Jaime hacen auténtica magia en cada una de sus publicaciones. No solo por las combinaciones tan armoniosas que crean adecuadas a cada ocasión, sino porque además hacen que cada una de sus propuestas sean las más deseadas marcando así auténtica tendencia. Y, si no, observa detenidamente el último post de la 'influencer'.

Ella que hace unos días nos animó a crear looks con chaleco acolchado, ahora nos enamora con este abrigo de The IQ Collection que no nos puede gustar más.

Se trata de un abrigo largo color verde con solapas en los hombros y con cuello Mao que incluye fajín del mismo tejido. Está compuesto de lana a un 80%, mientras que el 20% restante es de poliamida. Su precio son 260 euros y está disponible también en negro, para las que prefieran los colores oscuros en la ropa de abrigo.

Hace tan solo diez días que entramos de lleno en el invierno, así que es el momento especial para invertir en un buen abrigo que nos acompañe toda la temporada y que, como este, sea capaz de convertir un look de básicos en todo un lookazo, gracias a su corte tan original y el volumen tan bonito que crea en los hombros.

Por supuesto, no es la única opción disponible en el mercado, y si están en busca de un buen abrigo pero esta opción no te convence o no encaja en tu presupuesto, aquí te dejamos otras muchas entre las que seguro encuentras uno que se adapte a la perfección a tus gustos y a tus necesidades.

Así que amigas, si aún no tenéis en vuestro armario un abrigo especial, con este diseño con solapas no podrás dejar de combinarlo con todos tus looks de invierno. ¿Preparada para desbordar 'estilazo' esta nueva temporada?