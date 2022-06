Las 5 maneras de las que puedes ponerte tu bikini de triángulo y sacarle el mayor partido

¿Alguna vez habías probado a ponerte un bikini como este de otra forma? Si la respuesta es no, te animamos a que pruebes estos trucos.

Son muchas y diferentes las maneras en las que podemos lucir una misma prenda de ropa, pero a veces, hasta que no nos las enseñan, no se nos ocurren. Y es gracias a las redes sociales, y a los vídeos tutoriales que consumimos, que podemos ver cómo transformar una pieza y sacarle el mayor partido utilizándola de diferentes formas. Sucede con los tops, los vestidos, los pañuelos y ahora, que el verano ya ha empezado oficialmente y cada vez tenemos más ganas de piscina y playa, con los bikinis.

Aunque cada año nos encanta ver las novedades y tendencias de la ropa de baño y hacernos con alguna pieza de nueva colección que nos enamore (y más ahora que las rebajas han comenzado), los bikinis que aún guardamos de otros años también formarán parte de nuestros looks veraniegos. Y es por ello que, si buscamos la manera de darle una vuelta a esos bikinis que quizás ya no nos ilusionan tanto, los luciremos como si fuesen una pieza recién estrenada. Ha sido la 'influencer' Cristina Cerqueiras quién ha compartido 5 originales maneras de ponernos un bikini básico de triángulo (que seguro que todas tenemos en el armario).

Lo mejor de estas ideas tan diferentes y versátiles es que podemos adaptar cada una de ellas en función del tipo de pecho y cuerpo que tengamos o la ocasión en la que queramos ponérnoslo.

Si eres de las que cuando toma el sol odia que se le quede la marca de los tirantes del bikini, entonces la primera es tu opción ideal. Pero si, por ejemplo, has decidido utilizar tu bikini básico negro como top para tu próximo festival (tendencia que está arrasando) con una camisa blanca por encima, alguna de las otras propuestas del vídeo te servirán para darle un toque distinto y atrevido al look.

Fue el verano pasado cuándo pudimos ver como todas las 'celebrities' e 'influencers' se ponían este tipo de bikinis del revés. Este año 2022, parece que vamos un paso más allá, con muchas más ideas y formas que revolucionarán tus looks y con los que lograrás darle ya no una segunda, sino una tercera vida a tus bikinis básicos. ¿Suena bien, no? Pues solo tienes que probar las diferentes maneras que se proponen en las redes y ver cuál es con la que te sientes mejor.