Súmate a la tendencia denim setentera con este pantalón de firma española que descubre Lucía Bárcena

¿Quién dijo que un vaquero no es para Navidad? Su evolución ha logrado que con sus estampados sea el candidato perfecto para crear un look navideño. Y, es más, podemos afirmar que este diseño de firma española no puede ser más navideño. Lucía ha combinado con una bonita camisa blanca con volantes el pantalón estampado de Michonet. Un diseño vaquero setentero de pata ancha que destaca por su línea zigzag, tan característica de la marca, en la parte lateral en tono rojo y verde.