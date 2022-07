¿Vuelven las faldas largas? Jennifer Lopez lo tiene claro

La artista ha recuperado para el verano una prenda que teníamos olvidada y que puede salvarnos más de un look.

Julia García

Las pasarelas marcaron como pauta que esta temporada eran las minifaldas las que estaban destinadas a reinar. Prenda icónica donde las haya, ha sido declinada en multitud de colores, formatos y tejidos en los últimos meses, lo que ha provocado que no haya fashionista que no se haya rendido ante esta tendencia en alguno de sus looks. Sin embargo, Jennifer Lopez ha preferido esta vez caminar en dirección completamente opuesta.

La artista ha apostado en lugar de por una versión micro de la falda por una en clave maxi, fluida, suelta y mucho más adaptable a diferentes circunstancias. Una elección que no hace más que demostrar que, al menos en cuestión de moda, los extremos pueden convivir y funcionar muy bien.

Los vestidos largos tienen un aroma a verano inconfundible pero nos olvidamos a menudo que las faldas pueden cumplir el mismo servicio. No necesitan acompañarse más que de una camiseta y unas alpargatas para conseguir lo que bien podría ser el uniforme ideal para esta época del año por la comodidad que aporta y por la elegancia que consiguen trasladar al instante. Para tomar algo en una terraza, para ir a un concierto, para una jornada de oficina... encaja en múltiples escenarios porque se adapta igual de bien a unas sandalias planas que, por ejemplo, a unas alpargatas, unos zapatos de tacón o unas sencillas zapatillas.

A JLO la hemos visto con una falda así tipo patchwork que juega de manera original con los colores negro y rojo además de con un original estampado combinada con un ajustado top negro de manga larga y cuello vuelto y un bolso grande en lo que perfectamente podría haber sido un estilismo otoñal de no ser por las sandalias con cuña que ha escogido como calzado.

Peinada únicamente con una coleta natural que dejaba a la vista unos pendientes de aro grandes que ha llevado como únicos accesorios junto con unas gafas de sol, la estrella del Bronx ha aparecido con este look caminando por las calles de Los Ángeles junto a su hijo Max, el hermano mellizo de Emme; así como con su pareja Ben Affleck, que a su vez iba acompañado por una de las hija que tiene en común con Jennifer Garner, Seraphina.