La primera 'influencer royal' de nuestro país no ha querido perderse el desfile de Pedro del Hierro en la MBFWMadrid. Repasamos su look.

SILVIA VÁZQUEZ

Con solo 21 años Victoria Federica se ha convertido en una de las 'royals' del momento. Desde que abrió su Instagram al público el pasado octubre, ha empezado a labrarse una prometedora carrera como 'influencer' y su agenda está que hecha humo: asiste continuamente a 'photocalls', fiestas e inauguraciones, acaparando tantos flashes como likes a su paso. Además, en los últimos días ha acudido a varios desfiles de la Semana de la Moda de París, como el de Loewe, el de Off-White, el de Valentino o el de Dior (en el que se hizo un 'selfie' hiperviral con Rihanna); y ahora va camino de hacer lo propio en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Con la 75ª edición de la Semana de la Moda de Madrid recién inaugurada, la sobrina de los reyes no ha querido dejar pasar la oportunidad de visitar el Pabellón 14 de IFEMA, donde algunos de los diseñadores más importantes de nuestro país presentarán sus novedades para el próximo otoño-invierno entre el 9 y el 13 de marzo. En concreto, la hemos visto en el 'show' de Pedro del Hierro, donde ha coincidido con otras 'celebs' como Paula Echevarría o Daniela Figo e 'it girls' como Marta Lozano, María Fernández Rubíes o su amiga María García de Jaime.

Y es que su particular estilo y su gusto por la moda heredado directamente de sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar (quien, por cierto, le ha acompañado en algunos 'front row' internacionales), han hecho de Victoria Federica una invitada muy especial para este tipo de eventos. Por el momento no ha trascendido si asistirá a más desfiles de la Fashion Week madrileña, pero de hacerlo podría encontrarse con su tía la reina Letizia, que este viernes tiene previsto visitar la pasarela y el 'backstage' y charlar con los modistos; una cita que ha captado especial interés no solo por el papel de la monarca como embajadora de la moda española, sino también porque hacía 12 años que no la incluía en su agenda.

Para esta jornada, Victoria de Marichalar de Borbón ha escogido un look más sobrio de lo que acostumbra, que, sin embargo, conserva algunas de sus señas de identidad, como los pantalones anchos de aires urbanos o los estampados 'boho' con los que suele animar sus 'outfits'. En cuanto a los gestos de belleza, se ha decantado por un maquillaje muy natural y ha recogido su melena castaña en una trenza pulida. ¡Impecable!