El truco de Eva Longoria para parecer más alta con zapatillas

Con un look en tonos neutros, la actriz ha vuelto a darnos una valiosa lección sobre cómo vestir cuando mides 1,57 m.

Julia García

Eva Longoria sabe muy bien cómo utilizar la moda en su favor. No hay más que hacer un repaso rápido por sus looks para comprobar que su estilista Charlene E Roxborough Konsker sabe muy bien lo que se hace con la que fuera protagonista de Mujeres desesperadas. Especialmente tiene muy claro qué es lo que tiene que llevar para conseguir alargar la figura al máximo.

Lo mismo lo logra con un vestido negro de extensas aberturas laterales que consigue un efecto de piernas infinitas inigualable que lo hace con una simple combinación de camisa y pantalón como la que acaba de lucir en su última publicación en Instagram.

Claro está que para que un mix tan simple funcione hay que elegir muy bien cada una de las prendas y cómo se llevan entre sí. Para ello son claves dos aspectos. El primero de ellos, que se trate de un estilismo monocolor en un suave tono arena porque esto hace que sea visiblemente más largo el cuerpo; y, el segundo de ellos, que el conjunto de prendas sean una blusa sea ligeramente amplia y vaya metida por dentro de un pantalón ancho y de talle alto para que marque bien la cintura y, por tanto, ponga el énfasis en esa parte del cuerpo.

Dos trucos de lo más sencillos que hay que tener en cuenta porque son garantía de que funcionan cuando el objetivo de alguien es parecer más alto como es el caso de Eva Longoria.

Pero que no te confunda este estilismo aparentemente sencillo de camisa y pantalón porque Eva Longoria no tiene en absoluto miedo al riesgo. Hace poco pudimos verla luciendo unos pantalones transparentes solo aptos para las más atrevidas y en la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham volvió a demostrar que no hay temor que valga con un impresionante vestido de doble escote firmado por la madrina del enlace y madre del novio, su gran amiga Victoria Beckham, el cual le convirtió en la invitada más elegante de la ceremonia.