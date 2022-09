¿Un traje chaqueta de lentejuelas para un look de diario? Sí, pero solo si lo llevas como Leonie Hanne

La semana de la moda de Nueva York ya ha dado el pistoletazo de salida y entre los cientos de looks de su street style hemos descubierto la propuesta de Leonie Hanne, que nos enseña a darle una vuelta de tuerca al clásico traje chaqueta, convirtiéndolo en la pieza más especial del armario.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Con más de 4,4 millones de seguidores, Leonie Hanne es una de las 'influencers' más seguidas en la red por sus espectaculares looks. Prescriptora de moda, diseñadora, e 'influencer', Leonie Hanne es famosa por su habilidad de dejarnos a todos con la boca abierta cada vez que pisa una alfombra roja o acude a alguna 'fashion week'. Por eso, no nos extraña que la 'it girl' alemana se haya convertido en una de las mejores vestidas del street style de la semana de la moda de Nueva York en sus apariciones en el 'front row' de los desfiles a los que ha acudido como invitada.

Sin embargo, si hay un look que nos ha llamado poderosamente la atención, ese sin duda ha sido el que ha llevado al desfile de Bronx and Banco. Como suele ser habitual en estos casos, había elegido un total look de la firma, pero su propuesta nos ha parecido atrevida, diferente y 100% acertada, porque se trata de una prenda tan clásica como puede ser el traje chaqueta, pero en una versión totalmente distinta: cubierta de lentejuelas.

Se trata de un traje de tres piezas compuesto por pantalón con maxi cinturón, un 'crop top' tipo corsé y una chaqueta de corte 'oversize' con maxi hombreras. Sin embargo, lo más especial de este traje es su color oro rosa y su tejido cubierto completamente por lentejuelas.

Y es que, por mucho que muchas veces solo visualicemos nuestras prendas de lentejuelas para looks de fiesta, lo cierto es que tienen muchas posibilidades en un look más informal, solo hay que atreverse a sacarlas del armario y combinarlas con estilo. Precisamente, una de las ventajas de este tipo de prendas con 'pailletes' es que son de las piezas más fáciles de combinar de todas. ¿El motivo? Que en realidad para lucirlas necesitas bien poco, porque por sí mismas brillan tanto que todo lo que te pongas con ellas va a desaparecer.

Por eso, te aconsejamos que los accesorios que elijas cuando vistas con lentejuelas sean lo más sencillos posibles, como unas sandalias negras de tiras, bolsos o carteras de piel que no llamen mucho la atención ya que no queremos que nada compita en protagonismo con ellas. Por último, tampoco es buena idea mezclar lentejuelas con lentejuelas (a no ser que sea un conjunto como el de la 'influencer'), ya que nuestro look dejaría de ser elegante para convertirse en un batiburrillo de brillos.