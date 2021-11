Porque se acercan las citas navideñas y tienes que ir pensando un 'look' tras otro, la 'influencer' tiene el dos piezas perfecto para ser tu aliado.

UXÍA B. URGOITI

Seguro que tu agenda está ya que echa humo. La Navidad está a la vuelta de la esquina y este año tenemos más ganas que nunca de poder celebrarla a gusto. Así que se nos acumulan las citas en forma de cenas y fiestas de espíritu navideño. Con los amigos, con tu BFF, la del trabajo y luego como no, todas las veladas que compartes con tu familia. Así que nosotras ya estamos en un punto de desesperación buscando los diferentes 'looks' que vamos a lucir en todas y cada una de ellas. Pero hemos dado con una solución, un comodín con el que no contábamos. La idea, como no, nos ha llegado desde Instagram y esta vez se la hemos robado a Susana Molina, o como se hace llamar en la red social, Susana Bicho. La influencer ha lucido el traje perfecto que vamos a usar en todas y cada una de nuestras apariciones navideñas cambiando una sola cosita. Fíjate que buena idea.

Se trata de un traje de pantalón y chaqueta de la firma francesa IKKS que va a cumplir todas las expectativas. Está hecho en crepé azul marino, que se trata de un primo-hermano del negro, es decir, comparte su estilo y elegancia, pero sin ser tan aburrido. La chaqueta es de tela encerada en la zona del cuello y los bolsillos, por lo que tiene un toque rockera que la hace menos formal. Por su parte, el pantalón es de corte ancho, tan de moda esta temporada, con pernera ancha que alarga la pierna y realza la silueta.

Pero espera que todavía no te hemos contado dónde está la gracia de este traje, que es ideal, pero que tiene algo más. Su poder reside en su fácil combinación. Si por ejemplo, tienes la cena del trabajo, puedes lucirlo con una blusa romántica, pero si se trata de la cita navideña con tus amigas, lo mejor es que lo luzcas con un top plateado, como el que te vas a comprar en los descuentos del Black Friday de Zara. En cuanto a los accesorios es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta. Para una reunión en la oficina es mejor que calces unas botas estilo militar como las que lleva Susana Bicho en su Instagram, pero si es para la noche, vas a triunfar al combinar este 'outfit' con unas sandalias de tacón.

Y ya, para convencerte del todo, resulta que tanto la chaqueta como el pantalón están de rebajas, así que te va a costar mucho menos de lo que imaginabas.