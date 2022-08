Sofía Vergara y su original manera de combinar tonos verdes que nos ha conquistado

Nunca antes se nos había ocurrido llevar este color de un modo tan atrevido ¡y nos encanta!

Julia García

Llevamos mucho tiempo hablando de los looks monocromáticos como tendencia destacada tanto en las temporadas estivales como en las de otoño invierno. Solemos pensar en ellos como una composición minimalista con distintas prendas, calzado y accesorios diseñados en el mismo tono. Pero Sofía Vergara nos acaba de demostrar que no tiene por qué ser así. Y lo ha hecho utilizando un color que no lo pone nada fácil: el verde.

A menudo, el total look en moda apuesta por el negro, el tono más agradecido para diseñar outfits sin contraste de color. Per también es habitual es azules o marrones, por ejemplo. Mucho menos lo son en tonos encendidos por la viveza de estos, que puede sobrecargar en exceso el conjunto si se abusa de ellos. Es el caso del citado verde. Pero cuando tienes muchas tablas en esto del vestir y una personalidad muy definida, ningún reto es imposible de superar.

Basta con introducir distintos tonos de la misma gama, una especie de trampa monocromática, para que un color tan vivo como el verde no canse y encima sea si cabe más llamativo.

Sofía Vergara ha utilizado hasta tres tipos de verdes en su último look. No hay más color en el que este, el contraste lo consigue sin recurrir a otros tonos. Y lo que tiene más mérito, lo consigue sin recurrir a las tonalidades más apagadas, como el verde botella o militar. La protagonista de Modern Family lleva una blusa de manga larga y un bolso cruzado en un verde lima prácticamente idéntico.

Estas dos piezas del outfit contrastan con el pantalón de tiro alto, un verde más intenso y puro que asume mayor protagonismo a primera vista. De tiro alto, nos recuerda Sofía Vergara una vez más lo bien que sientan este tipo de prendas, especialmente con una blusa por dentro o tipo cropped, como la que lució hace unos días al llegar al plató America's Got Talent en Los Angeles.

Para completar su homenaje veraniego al verde, la actriz de origen colombiano ha recurrido a unas sandalias con plataforma en verde pistacho, una tercera tonalidad de verde, poniendo así la guinda a la vuelta de tuerca que le ha dado a la tendencia del monocromatismo.