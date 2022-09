Quién nos iba a decir que la actriz encargada de interpretar a Carrie Bradshaw tuviera esta complicada combinación como su favorita para el día a día.

Julia García

Apenas dos días después de sentarse espléndida con una camisa y una falda midi junto a Kim Kardashian en la primera fila del desfile que Fendi ofreció en la Semana de la Moda de Nueva York para celebrar el aniversario de icónico bolso Baguette, Sarah Jessica Parker era vista por las calles de la Gran Manzana con un look radicalmente diferente.

La actriz paseaba casi irreconocible con su melena recogida oculta tras unas grandes gafas de sol oscuras y una mascarilla con un estilismo que nunca hubiéramos asociado a alguien con el estilazo como el del alter ego de Carrie Bradshaw: camiseta de manga larga con estampado a rayas, bolso bandolera, un pantalón de chandal de algodón en color gris y unos zuecos negros de tacón. Una arriesgada combinación de tendencias que parece habérsele ido de las manos a la intérprete.

Quizá te hayas quedado sin palabras al ver el mix en clave athleisure por el que ha apostado Sarah Jessica Parker pero hay una cosa aún más sorprendente de todo esto y es que no es la primera vez que lo luce. Es más, podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que es uno de sus looks más recurrentes en el día a día.

Exactamente como esta última vez, con joggers y zuecos, ya la hemos visto en otras ocasiones, pero es que tampoco ha tenido ningún reparo en combinar un cómodo pantalón de chandal con unas botas de tacón para atender a sus clientas como dependienta en la tienda de su firma de calzado, como tampoco lo ha tenido en hacerlo con unos zapatos tipo Mary Jane, con unas botas militares o con unos clásicos stilettos.

Por increíble que parezca, Sarah Jessica Parker ha encontrado en el chándal su prenda preferida en los últimos años y sus distintas apariciones cuando se encuentra alejada de las cámaras son realmente inspiradoras a la hora de lucirlo de forma distinta a con unas simples zapatillas.

Nosotras que creíamos que en su armario, como en el de la protagonista de Sexo en Nueva York y And... just like that solo había espacio para faldas de tul, blusas de ensueño, vestidos de Alta Costura y ese bañador negro minimal que recupera cada verano, resulta que hemos descubierto que la intérprete no puede evitar rendirse ante el confort que ofrecen unos joggers y no duda en ponérselos siempre que el contexto se lo permite. ¡Bravo por ella!