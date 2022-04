El look de Sara Carbonero para ir de fiesta: vestido y chaqueta con flecos

La periodista fue fotografiada cuando asistía a un concierto junto a Isabel Jiménez, Vanesa Martín y Raquel Perera.

Clara Hernández

El perfil de Instagram de Sara Carbonero nos permite conocer muchos momentos de su día a día (y enamorarnos de sus looks). Por ejemplo, su trabajo en el programa de radio 'Que siga el baile', sus tardes de relax, los posados con looks de su marca, SlowLove, o apariciones en 'photocalls' y eventos públicos. Sin embargo, no es tan frecuente poder asomarse a sus noches de ocio, que suele reservarse para sí y que es raro que comparta en las redes sociales.

Este fin de semana, sin embargo, la locutora ha sido fotografiada en una tarde de fiesta, cuando se disponía a asistir al concierto de 'Tu otra bonita', el grupo del que Sara Carbonero se ha proclamado fan públicamente y cuyo videoclip 'A poco' protagoniza.

La periodista acudió al directo en Madrid junto a sus amigas Isabel Jiménez, Vanesa Martín y Raquel Perera, dándonos de nuevo pistas de cómo lucir el mejor look para una tarde de concierto.

La toledana recurrió a un vestido de punto de fino en color marrón, con abertura en un lateral, para demostrar que este tejido es apto para lucir todavía en primavera, y que en su versión vestido es femenino, cómodo y sexy, como ya nos enseñó hace unos días Begoña Villacís.

Aunque es el conjunto, con el resto de prendas y accesorios, lo que convierte este outfit en la fórmula perfecta. La más llamativa es un chaquetón de cuero negro con flecos de aire folk capaz de añadir musicalidad y bandazos a cualquier estilismo, más si una se mueve al ritmo de un estribillo; la segunda, unas botas altas de tacón marrón, a juego con el vestido, con unas originales tiras envolviéndolas en zigzag. La melena suelta y varios collares tipo cadena han sido los complementos que han completado esta nueva lección de 10.

Las prendas con flecos son un básico en el armario de la reportera y nunca faltan en sus colecciones de moda para SlowLove. En los últimos meses, la hemos visto lucir flecos en multitud de ocasiones: desde en un abrigo de su marca en color camel (los llevaba en la espalda y mangas), hasta en una cazadora de tipo denim verde de Zara, un vestido largo blanco de Womance o, recientemente, en una espectacular biker negra. Seguramente, no ignora que este adorno decorativo tiene muchas ventajas, como que estiliza la figura, ya que hace un efecto de 'infinito', y además da mucho movimiento a una prenda en color neutro. Y, cómo no, es supertrendy, un adjetivo que define su armario. ¿Te animas?

