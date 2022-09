La actriz se ha atrevido a reinventar el look de colegiala con una de las tendencias más controvertidas de los últimos tiempos.

Julia García

El estilo colegial está por todas partes. Y no lo decimos solo porque las minifaldas de tablas hayan colapsado los desfiles de las colecciones de esta temporada, también hay una tendencia que sigilosamente se ha ido ganando espacio hasta volverse omnipresente. Nos referimos a aquella que convierte en dúo inseparable unos mocasines negros con unos calcetines blancos, una combinación otrora reservada exclusivamente para el uniforme de Michael Jackson y que ahora es la preferida por las insiders.

Ya hace un par de años que nos avisaron adelantadas como Bella Hadid de lo que venía, pero no habíamos tenido muchas referencias cercanas como las que en este momento no dejan de sucederse. Solo en las últimas 24 horas hemos tenido la oportunidad de ver a Ana de Armas caminando por Nueva York con este calzado y a Paula Echevarría haciendo lo propio por las calles de Madrid. Ambas se han atrevido a reinventar el look escolar por excelencia con muy buen resultado aunque no podemos decir que la opinión positiva haya sido unánime porque, al menos en el caso de la actriz asturiana, sus seguidoras no han encontrado igual de favorecedora esta moda que ha llegado para quedarse.

"Por muy de moda que esté me parece una horterada", escribe una usuaria en el muro de Paula Echevarría. "Hay cosas que por más que se pongan de moda no hay que ponerse. Calcetines con falda. Yo es que no lo veo. Lo siento pero es que me parece muy poco acertado", apunta otra. "¿En serio? Tú tienes más estilo que eso eh! Por dios no me defraudes Paula, no te pongas cualquier cosa por ir a la moda hija", añade una tercera. "No lo veo", comenta otra. Y así infinidad de mensajes de seguidoras de la intérprete que no han visto con buenos ojos que su ídolo cambie las botas cowboy o las zapatillas por los mocasines.

Pero no creas que todos los comentarios sobre su estilismo son negativos ni muchísimo menos. Son muchas otras las que han aplaudido la decisión de la jurado de Got Talent de atreverse con este controvertido combo para acompañar su conjunto de chaqueta y minifalda vaquera que ha lucido con una camiseta básica blanca, todo de la nueva colección de Mango para este otoño –también los zapatos que incorporan suela track y una hebilla dorada en el empeine se encuentran entre las novedades de la firma–.

Y tú, ¿te animarás con la moda de mocasines negros y calcetines blancos?