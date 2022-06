Palomo Spain: "Para entender la moda hay que ser mínimamente intelectual, el que se aparta de ella es un cateto"

Hablamos con Alejandro Gómez Palomo, el diseñador cordobés que lleva seis años revolucionando la moda masculina más 'insider' y que acaba de aliarse con Correos para democratizar su arte y acercarlo al público más amplio.

SILVIA VÁZQUEZ

No es un diseñador al uso. La trayectoria de Alejandro Gómez Palomo (Posadas, Córdoba, 1992), al igual que sus colecciones, está repleta de contrastes. Desde su taller en su pueblo natal, el fundador de Palomo Spain se ha hecho un hueco en el competitivo mundo de la moda desfilando en París o Nueva York; sin embargo la audiencia general de nuestro país le conoce por su papel de juez en 'Maestros de la Costura'. Además, ha vestido a artistas de la talla de Madonna, Beyoncé, Rosalía o Harry Styles, pero seguir rodeado de su gente de siempre le ayuda a mantener los pies en la tierra. Así lo comprobamos en la fiesta de presentación de su último proyecto, en la que no falta su círculo más cercano de amigos. Y sí, en directo es tan tierno y natural como se muestra en televisión.

Háblame de esta iniciativa. ¿Cómo surge una colaboración con Correos?

En realidad lo que hemos creado es una pequeña colección de 'merchandising' para la que hemos desarrollado este 'print' estilo damero, que es algo muy representativo de Palomo y que se convierte en palomas haciendo el símil con la paloma mensajera que tanto tiene que ver con Correos. Hemos hecho una colección muy accesible para un público grande: unas sudaderas de algodón bueno con el logo de Palomo, unas gorras y dos pañuelitos de seda, un twilly y un neckerchief, que son dos prenditas muy típicas mías y que te pones y estás monísimo.

Acostumbrados a tu estilo maximalista, ¿cómo encaja este tipo de diseños en el universo Palomo?

Bueno, si entras en la web de Palomo también encuentras el momento sudadera, el momento camiseta, el momento gorra... y nosotros vivimos mucho de eso también. Al final creo que llevar Palomo no es solo llevar una marca, sino que representa un montón de valores que hay detrás, una historia y un tipo de creencias. Obviamente para una colaboración de este tipo no íbamos a hacer una bata de cola con plumas; teníamos que hacer un producto que se adaptase a todo tipo de público.

Aunque esta colección es unisex, ¿cómo llevas que las mujeres se adueñen de tus diseños, pensados en un principio para hombres?

Me encanta. Yo simplemente sé diseñar mejor para hombre porque es lo que he estudiado y entiendo mejor la moda masculina porque siempre he hecho el ejercicio de vestirme a mí mismo; pero la ropa que hago está dirigido a todo tipo de público y cada vez intentamos abrirnos la puerta más a la mujer. Hacemos el desfile de hombre porque es mi fantasía y me encanta romper vistiendo al hombre de esa manera más fresca, pero en el aspecto comercial de la marca sí que nos abrimos totalmente a hombres y mujeres, de hecho tengo muchísimos clientas muy guays.

Desde los inicios de la marca, hace ya 6 años, has defendido una masculinidad sin complejos que desafía a los cánones tradicionales. A día de hoy, ¿cómo es el cliente de Palomo Spain?

Nuestros valores parten de una libertad absoluta, por eso yo definiría al cliente de Palomo Spain alguien que disfruta con la moda independientemente del 'background' que tenga, de su sexualidad, de su forma de entender la vida... Simplemente es libre a la hora de entender la moda y de escoger su ropa y disfruta de ella; habla a través de su ropa. En Palomo lo que hacemos es ayudar a toda esa gente que busca un armario novedoso a que puedan cumplir sus deseos.

¿Crees que el mercado español está preparado para tu visión de la moda?

Creo que cada vez más; nuestros diseños son cada vez menos extravagantes, con el tiempo los entendemos de una manera más relajada, y además cada vez el público global en general y el español en particular está más preparado. Ya vemos a muchos jóvenes vestidos supermodernos sin ningún tipo de tapujo; si te vas en frente del Congreso por la tarde verás a los 'skaters' que llevan las uñas pintadas, un collar de perlas, un pantalón de Carhatt rosa, un crop top... y son chicos de 17 años de lo más normal. Cada vez más estamos abiertos a divertirnos con la moda y por eso tenemos iconos que nos hacen ver que la moda está para jugar y que ya no es solo algo de 'chicas florero': ahora es de la chica trabajadora y activa, del hombre culto... de todos. Para entender la moda hay que ser mínimamente intelectual y pensar en la vida; el que se aparta de la moda es un ignorante, un cateto.

Tú mismo has dicho que tu colección PV22, 'Tiburón', dedicada a los nuevos ejecutivos, es lo que te gustaría ver entre los hombres de negocios de La Castellana. ¿Cuál sería el escenario natural de esta línea que presentas hoy?

Me gustaría verla en los desayunos de los bares más guays del mundo. Yo esta sudadera me la imagino en el Wellington, por ejemplo, un sábado por la mañana, combinada con un short, para cuando te quieres sentir medio glamuroso medio escondido. Es para dejar ver que incluso vistiendo cómodo, estás a la última.

En cuestiones de moda, ¿crees que son buenos tiempos para el ‘made in Spain’ o tenemos que hacer autocrítica?

Creo que es un buen momento para que la moda española se sitúe y sí que hay marcas que lo estén haciendo. No estudio demasiado lo que están haciendo el resto, pero me parece que es un momento de oportunidades para exponernos y expandirnos de una forma global. Yo deseo que la moda española se coloque en el sitio en el que tiene que estar, espero que nuestra Fashion Week sea un referente, que cada vez que llegue la semana de la moda veamos las calles llenas de gente nueva, gente extranjera, que haya fiestas, que se creen esos nervios, ese ambiente de moda... y que no sea algo apartado en IFEMA, sino que se llene la ciudad de moda.

Ahora que lo mencionas, ¿te planteas desfilar en calendarios oficiales?

En el OFF sí, si me coincide por qué no. Aunque nuestra idea es volver a desfilar fuera en el futuro y tenemos las puertas abiertas de la Semana de la Moda de París y de Nueva York. Hicimos el último desfile aquí en Madrid en abril, que fue un poco fuera de todo, a nuestra bola, pero el siguiente sí que queremos que forme parte de alguna fashion week: París es el lugar soñado, he terminado allí muchas veces, y Nueva York fue el primer sitio internacional donde desfilamos, la mayoría de nuestra clientela está allí y la vibra que hay nos encanta. Posiblemente en enero o febrero haremos una o la otra... ¡o las dos, yo qué sé!

Si hay un lugar en el que vemos tus diseños sin parar es sobre los escenarios. De hecho en las últimas semanas tu nombre ha saltado a los titulares tanto por vestir a Harry Styles en un concierto como por diseñar el traje de Chanel para Eurovisión 2022. ¿Crees que moda y música deben ir de la mano?

Creo que la gente que tiene una imagen pública tan potente y que se atreve siempre han sido los pioneros y los que han marcado el destino de la moda: piensa por ejemplo en los 70 en Mick Jagger, a lo largo de la historia ha pasado constantemente. Por eso sí creo que hay algo que une moda y música; son dos mundos que van muy relacionados y yo desde luego estoy encantado de formar parte a veces de esos momentazos.

Madonna, Beyoncé, Miley Cyrus o Rosalía son algunas de las estrellas que han lucido tus diseños. ¿Impresiona? ¿Hay alguna que te haya hecho especial ilusión?

Es lo más. Hay muchos momentos que recuerdo con cariño. Sorprendentemente el trabajo que hemos hecho con Chanel para Eurovisión 2022 ha sido de los más emocionantes, porque en un principio ni siquiera conocíamos muy bien el proyecto y de repente conocemos a la artista, nos decidimos volcar con ella, queremos hacer una cosa impresionante... y luego la vemos cuando sale al escenario y nos deja a todos alucinados con la boca abierta. Formar parte de ese momento mereció muchísimo la pena, pero si me pongo a pensar hay muchos otros. Quizás, haber hecho la ópera de París ha sido otro de mis momentos favoritos, aunque no se conoce tanto.

Hablemos de 'Maestros de la Costura', donde llevas ya 5 temporadas. ¿Qué te aporta ser juez en un 'talent' de televisión?

Me imagino que me acerca a un público que normalmente no hubiera conocido mi moda y creo que es importante que alguien con un mensaje de moda tan diferente y tan disruptivo como el mío pueda llegar a señoras en un pueblo que normalmente no habrían leído una revista de moda especializada. Creo que democratiza mucho la moda y democratiza mi trabajo. La verdad es que es bonito que un personaje como yo y un mensaje como el mío llegue a tanta gente.

¿Y cómo se compagina ser un nombre reconocido y disruptivo en la moda y, a la vez, querer llegar a un público tan amplio con acciones como esta?

Bueno, es que por desfilar en París no significa que tengas que ser un gilipollas. Hay que tener siempre los pies en la tierra y no perder el rumbo, no olvidarte de tu realidad.

Y tu realidad está estrechamente vinculada con Posadas. ¿Qué hay detrás de la decisión de mantener el taller en tu pueblo?

Que me siento un afortunado. Creo que tenemos uno de los talleres de moda más bonitos que puede haber en España, tengo un equipo precioso, se ha creado una energía increíble allí, tengo la suerte de estar cerca de mi familia, de poderme aislar cada vez que quiero, de estar al mismo tiempo cerca de Madrid y poder venir todos los fines de semana si quiero y el domingo llegar allí y decir "estoy en casa" y me olvido del ruido, del bullicio, de la gente y me puedo concentrar en el trabajo y disfrutarlo, con espacio, con buen clima, con buena luz, con la familia... y con cariñito, que también se necesita.

Antes de Eurovisión comentabas que hasta tu madre y tu tía habían cosido cristales para el traje de Chanel. ¿Qué papel juega tu familia actualmente en la firma?

Mi familia ha formado parte de la empresa desde el principio, han sido mis pilares sobre todo por haberme creído y haberme apoyado y haber querido formar parte de la historia de cualquier forma que pudieron. Hoy en día mi padre es parte de la empresa y me ayuda y toma decisiones conmigo, y mi madre también está siempre alrededor, ¡vienen todos los días al taller a ver qué pasa!