Nuria Roca nos ha enseñado en su viaje a Londres cuáles serán sus básicos este otoño

Las prendas que llevaremos sin parar en los próximos meses las ha incluido ya la presentadora en su maleta de vacaciones,

Julia García

Desde que comenzó el verano, el día a día nos arrastra hacia una corriente en la que solo parece haber espacio para vestidos cortos, shorts, faldas largas y crop tops por el calor, pero ya va tocando ir pensando en lo que vendrá después. Es momento de empezar a hacer algo de espacio en el armario para todas esas prendas que, en cuanto bajen un poco las temperaturas, pasarán a ser las sustitutas de todas esas que mencionábamos anteriormente.

¿Y cuáles serán esas piezas que prometen salvarnos el otoño? Pues justo las que Nuria Roca acaba de lucir durante sus vacaciones por Londres. La presentadora está disfrutando de una escapada a la capital británica con su marido Juan del Val después de haber pasado unos días de descanso en Menorca junto al resto de su familia, y si desde la isla balear ya nos inspiró con todos y cada uno de los elementos que se ganaron un hueco en su maleta, era de esperar que volviera a repetir hazaña desde un destino que invita a presumir de un estilo completamente diferente.

Esta vez en su bolsa de viaje no hay espacio para caftanes ni para bikinis, en su lugar la valenciana ha incluido con muy buen tino una pieza que es imprescindible cuando una escoge como destino la ciudad del Big Ben: la gabardina. Nada puede encajar mejor con ese entorno que un trench beige.

El escogido por Nuria Roca –que es de la firma española Yerse– es fluido, de color beige y largo tres cuartos, lo que lo convierte en todo un básico al que recurrir en esos días en los que el frío invernal aún no ha aparecido y son el viento y la lluvia las que pueden jugar malas pasadas. Combina genial con cualquier cosa que le pongas por delante como, por ejemplo, el pantalón negro, las zapatillas blancas y la camiseta de estampado tie dye con las que la ha llevado la colaboradora de El hormiguero.

No es este el único look con el que Nuria Roca nos ha sorprendido desde Londres. Su otra apuesta para hacer turismo por las calles inglesas han sido unos pantalones anchos, una camiseta blanca, unas botas con plataforma y una blazer rosa colocada sobre los hombros para añadir un toque de color. Otra idea inspiradora para la temporada que se nos viene por delante de la que seguro no vas a cansarte ni entonces ni cuando llegue la primavera.