Nieves Álvarez: elegancia máxima veraniega en camisa y shorts

¿Pueden dos piezas informales formar un look cómodo, fresco y sofisticado al mismo tiempo? La modelo y presentadora ha dejado claro que sí.

Julia García

Que Nieves Álvarez es una de las mujeres que mejor visten de este país no es ningún misterio. Sobre la alfombra roja siempre acapara todos los flashes a golpe de Alta Costura ya sea con un mono o un vestido, del mismo modo que lo hace cuando aparece en televisión. Pero la elegancia no se aprecia exclusivamente en momentos especiales o en grandes eventos, se ve especialmente en el día a día y en eso también la modelo y presentadora es toda una experta.

La prueba irrefutable de que lo que te decimos es cierto está en las fotografías que le han tomado los paparazzis por las calles de Ibiza mientras disfruta de sus vacaciones junto a su pareja, el empresario libanés Bill Saad. En las instantáneas aparece la top con un look estival de lo más sencillo compuesto por prendas clásicas que muestran lo bien que sabe escoger bajo cualquier circunstancia.

Empecemos por los complementos, dos de los básicos del verano por excelencia: unas sandalias planas y un capazo. No hay armario que no los tenga porque son prácticos para la playa, la piscina o el asfalto desde que arranca el mes de junio hasta bien entrado septiembre y el de Nieves Álvarez no iba a ser menos.

Lo que ha sabido hacer con maestría la modelo es transformar estos accesorios de manera que adquieran un aire mucho más refinado al combinarlos con unos discretos pantalones cortos de color blanco y una camisa a rayas. Lo que imaginarás es que estas dos prendas están escogidas con mimo y es por ello que los primeros son unos favorecedores shorts de talle alto con botones metalizados en ambos lados, mientras que la blusa es un diseño con finas líneas horizontales azules sobre un fondo blanco que cuenta con un sutil volante acompañando a los botones.

Como último detalle del genial look a tener en cuenta porque marca la diferencia por completo Nieves Álvarez hay que fijarse con atención a la manera en la que ha llevado la mencionada camisa.

En lugar de abrocharla por completo como hubiéramos hecho cualquiera, ella ha preferido dejarla abierta y unirla simplemente con un nudo a la altura de la cintura, de manera que dejaba a la vista el bikini de triángulo que jugaba con el mismo estampado de la blusa y, de paso, al mostrar más piel en la zona del escote y el vientre consigue un efecto alargador muy potente. De este modo, no solo se le da un aire desenfadado a una pieza aparentemente sobria sino que sienta mucho mejor.