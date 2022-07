Megan Fox conoce el truco para presumir de pecho y abdomen

La actriz ha lucido un conjunto de color verde lima de Jacquemus

Noelia Murillo

Que las imágenes robadas de Megan Fox no parezcan dignas de un paparazzi sino, más bien, de una pasarela de moda no es ninguna casualidad. La actriz sabe muy bien cuando hay un objetivo apuntándole y puede presumir de estar siempre perfecta hasta para este tipo de fotos gracias a propuestas estilísticas con las que sabe sacarse partido. El último ejemplo de ello es un conjunto en color verde lima con el que ha puesto en evidencia qué dos detalles se han de tener en cuenta para realzar el busto y mantener toda la atención en la zona abdominal.

En concreto, la actriz ha llevado un conjunto formado por un top y un pantalón a juego. En primer lugar, ha elegido un top firmado por Jacquemus de escote recto y atado al cuello con dos tirantes gruesos, con el que ha realzado su pecho. Esta prenda, además, tiene un detalle mínimo pero bien calculado, como son dos flecos debajo de sus pechos, que la aportan quizá cierta continuidad al conjunto. A continuación, se ha decantado por unos pantalones a juego de talle alto y corte recto.

En este caso también son las líneas rectas las que marcan el formato de esta prenda, que presenta presillas en la cintura para añadir un complemento si así se desea y pernera ancha que comienza casi a la altura de las caderas. Con un color complementario, el amarillo, la protagonista de 'Transformers' ha optado por un bolso de mano amarillo. Para no romper la hegemonía de las tonalidades flúor, ha añadido unas plataformas en color 'nude' que, aunque podrían no ir demasiado a conjunto con el resto de su atuendo, sí le han hecho ganar en altura.

Esta no es la primera vez que Megan Fox elige un estilismo en el que apuesta por un único color. Se nos ocurre, por ejemplo, el conjunto de la firma italiana Krizia con el que incendió las redes el verano pasado, en color azul y una chaqueta de manga larga en pleno agosto. Más recientemente, recordamos el estilismo monocromo con el que acudió a la presentación del documental de su prometido, Machine Gun Kelly, 'Life In Pink'. A pesar de que ya tengamos muy claro que la próxima Barbie en carne y hueso será Margot Robbie, nadie habría dudado en colocar a la también protagonista de 'Jennifer's Body' en su lugar gracias al minivestido cut out de Nensi Dojaka.

Conviene recordar que a principios de este año, la pareja anunció su compromiso, después de poco más de un año de relación, a través de Instagram. Fue en esta red social donde el rapero y la actriz hicieron oficial que pasarían por el altar, con un extraño rito en el que bebieron la sangre de cada uno. Por el momento, no ha trascendido la fecha de la boda, pero tenemos muy claro que no va a ser un enlace matrimonial al uso y, por otra parte, estamos deseando ver cuál va a ser el 'outfit' escogido por Megan. Una caja de sorpresas, como siempre.