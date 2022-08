El look de Paula Echevarría que te dará mucho juego en la vuelta al trabajo

En sus últimos días de vacaciones por tierras asturianas la actriz nos ha descubierto un traje de blazer y shorts que es perfecto para la rentré.

Julia García

Tras pasar unos días en Marbella en los que nos ha conquistado con su gran colección de vestidos estivales y sus estilismos en vaqueros para asistir a varios conciertos, Paula Echevarría ha puesto rumbo a su Asturias natal. Allí ultima sus vacaciones entre reencuentros con amigos, comilonas en familia y tranquilos paseos por lugares como Luarca, Avilés o Cudillero. Este último ha sido el destino desde el que nos ha regalado unas bonitas estampas con este fotogénico pueblo marinero de fondo en las que, como no, no hemos podido evitar fijarnos con atención en su look.

La apuesta de la actriz no han sido esta vez prendas de alegre colorido sino un traje negro compuesto por unos shorts de lino de talle alto y una blazer recta con botones dorados, a la que solo le ha necesitado añadir una sencilla camiseta blanca con una frase estampada, una gorra y unas zapatillas para que funcione a la perfección.

La fórmula es cómoda, versátil y favorecedora –atenta al detalle del tiro de los pantalones porque estiliza al máximo–, tanto que nos ha parecido una idea genial para afrontar con la mejor de las caras la vuelta a la rutina. Lo mismo nos puede servir para regresar a la oficina por la puerta grande como para salir a tomar algo una noche o enfrentarse a una mañana de recados. De hecho, aunque Paula Echevarría ha optado por unas sneakers como calzado para hacer más llevadera la jornada de turismo por la zona, se nos ocurren muchas otras formas de lucirlo en la ciudad como, por ejemplo, con unas sencillas sandalias planas, con unas alpargatas con cuña, con unas confortables bailarinas o incluso con un zapato de tacón.

Un look 10 de rebajas

Tanto los pantalones cortos como la chaqueta y la camiseta forman parte de la colección que Space Flamingo, la firma de moda de la intérprete, lanzó a comienzo de temporada, lo que significa que actualmente las tres prendas están a mitad de precio con motivo del remate final de las rebajas. Hasta un 50% menos cuestan ahora todas ellas: 67 euros los shorts, 147 euros la blazer y 22,50 euros la camiseta blanca en la que aparece estampada la frase "Mi Manchi" que en español significa algo similar a "me haces falta" o "te extraño".

Aunque soluciones estilísticas para el final del verano hay muchas y de lo más variadas, pocas tan efectivas como la que nos hemos propuesto copiar a Paula Echevarría.