Solo con básicos, la actriz ha llegado a la Mostra de Venecia para ejercer su papel como presidenta del jurado con un estilismo tan sencillo como impecable.

Julia García

La edad y el armario no tienen por qué tener correlación. Cada persona es un mundo, para gustos están los colores y los prejuicios no son más que límites que nos empujan, a veces, a no mostrarnos cómo queremos a través de nuestra ropa. Pero, dicho esto, es innegable que hay looks que son una garantía de éxito en determinados momentos vitales. El último de Juliane Moore a su llegada a Venecia es el ejemplo perfecto.

La actriz, a sus 61 años, será la presidenta del Jurado Internacional de la Mostra en la edición que está a punto de arrancar —¡es lo único bueno que tiene la llegada de septiembre!—. Moore ha aterrizado con una sonrisa de oreja a oreja en la ciudad italiana, y lo ha hecho embutida en un total look de Gucci impecable. Si bien hasta la bolsa de mano sea de la casa de origen florentino, es con el concepto con lo que nos tenemos que quedar. La idea de recuperar una combinación de aire navy que es una especie de “uniforme” elegante, confortable y estiloso.

Como ves en las imágenes, Juliane Moore luce unos vaqueros rectos de tiro alto y azul ecolavados, con la camiseta blanca de algodón de toda la vida, mocasines negros de piel con detalle Horsebit, una blazer marinera en su color por excelencia, el azul, con solapa de pico y botones dorados y gafas de sol negras de acetato.

El concepto es indiscutiblemente acertado, y para viajar es perfecto porque te puedes quitar la americana, incluso te puedes descalzar, y se convierte en un outfit informal en un visto y no visto. Igual de rápido que se transforma en un estilismo casual de lo más versátil.

Pero (siempre hay un pero), para que luzca ideal no hay margen de error con los detalles: no puede quedar una sola arruga en la americana o en la camiseta; los mocasines tienen que estar como nuevos, limpios y brillantes; y el algodón de la camiseta tiene que mantener esa esencia del blanco virgen y puro, no amarillear, uno de los errores más groseros que cometemos cuando apuramos demasiado la vida de nuestros básicos.

Evidentemente, no hay rastro de estos peros en el look de Juliane Moore, que ha abierto el fuego de unos días en los que disfrutaremos mucho todos los amantes del cine y de la moda. La presidenta del Jurado Internacional ha puesto el listón muy alto.