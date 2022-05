Julia Fox consolida la ropa interior como 'el look' para ir al súper

La actriz y modelo se ha convertido en uno de los referentes de moda más audaz de las alfombras rojas y el 'street style'.

Tamara Conde

Desde que la actriz y modelo Julia Fox acaparara titulares y portadas con sus arriesgados looks coordinados con los de Kanye West, ambos de Balenciaga y sentados en las 'front rows' de las semanas de la moda de París, ha empezado a ser conocida por su estilo arriesgado y sensual.

Han sido muchos los estilismos con los que Julia Fox ha conseguido dejarnos boquiabiertos, pero no hay duda de que el último de ellos supera con creces a los anteriores. Y lo más curioso de todo es que lo ha elegido nada más y nada menos que para ir a la compra.

La actriz italoestadounidense ha decidido combatir la llegada de las altas temperaturas de la siguiente manera, y esto ha causado mucho furor entre sus seguidores. Se trata de un look muy atrevido, formado por un conjunto de ropa interior negro de Alexander Wang (perteneciente a una colección que aún no está a la venta), al que le ha añadido detalles en denim.

Concretamente estos han sido una chaqueta estilo 'blazer', unas botas altas (similares a las que pudimos ver en Coachella) y lo más impactante de todo, unos 'jeans' que ha decidido prescindir de ellos en las piernas para utilizarlos como bolso. Una decisión de lo más atrevida que ha conseguido sorprender a todo su entorno.

Unas gafas cuadradas negras y unos aros dorados han sido los accesorios para completar este original look, el cual ha compartido a través de su perfil de Instagram con una frase en la que asegura que "está preparándose para el apocalipsis".

No es la primera vez (ni esperamos que sea la última) que Julia Fox elige un look de todo menos sencillo para salir a la calle. Hace unas semanas lucía este estilismo para pasear con su hijo en Los Ángeles. Top y pantalones de piel para un día corriente, y es que si por algo reconocemos a esta actriz, es por ser una de las reinas del 'street style'. Y porque, a pesar de las múltiples críticas que pueda recibir (sobre todo en relación al look en ropa interior), ella deja claro que no le importa lo que piensen de ella.