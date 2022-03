Jennifer Lopez nos recuerda que los vaqueros culotte siempre funcionan

Julia García

Jennifer Lopez se está convirtiendo a pasos agigantados en la nueva reina del denim. Teníamos a la artista como una absoluta referencia sobre la alfombra roja porque siempre que pisa alguna nos deja con la boca abierta, pero no habíamos descubierto hasta hace poco lo bien que se desenvuelve también en el street style.

En concreto, como decíamos, con todo lo que tiene que ver con el tejido vaquero porque no hay silueta en este sentido que se le resista. Sabe cuál es la mejor manera de llevar unos jeans rotos, pero también nos ha hecho recuperar los modelos pitillo efecto push up que teníamos guardados al fondo del armario y, sorprendentemente, ha hecho que queramos llevar de nuevo unos pantalones baggy después de ver en ella el rollo que pueden dar a nuestro look. Hasta nos ha regalado un look recientemente en el que la protagonista es una falda larga tejana. ¡Domina todos los estilos!

La última prueba de cómo se maneja en este terreno la hemos tenido hace unas horas cuando hemos visto a JLO enfundada en otro par de vaqueros, esta vez del corte más cómodo que podemos encontrar.

Se trata de unos jeans tipo culotte algo más largos de como son habitualmente pero que siguen los requisitos que se les exige a este tipo de pantalones como es el corte amplio tipo palazzo pero siempre por encima de los tobillos para aumentar esa sensación de anchura.

Los de la cantante y actriz son de tono de talle alto y los ha lucido con un cinturón camel de Valentino con el logo a modo de hebilla dorada así como con una camisa de lino de manga larga en tono beige que ha llevado con los botones de los puños y la parte superior completamente abiertos para darla un toque más desenfadado y de paso dejar a la vista un discreto colgante con una pequeña piedra.

Para ganar en altura pero no renunciar a la comodidad, la elección de Jennifer Lopez en cuestión de calzado han sido unas alpargatas con cuña tipo peeptoe a juego con las tonalidades tierra que acompañaban los vaqueros.

Con este estilismo claramente inspirador para la temporada primavera-verano al que solo le ha sumado unos pequeños pendientes en forma de botón, unas gafas de sol y una coleta alta como peinado es como la diva del Bronx ha sido vista junto a su pareja Ben Affleck paseando por las calles de Los Ángeles, apenas unos días después de recibir uno de los Premios iHearts Radio en la categoría de "Icono" por su trayectoria profesional en el mundo de la música y el cine.