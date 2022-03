Jennifer Lopez tiene muy claro cual es su jersey favorito para llevar con vaqueros

Para disfrutar de un paseo junto a Ben Affleck, la artista ha recuperado un diseño de punto repleto de flores que es capaz de animar cualquier look básico.

Julia García

¿Tienes dudas sobre en qué jeans invertir esta primavera? Busca inspiración en los últimos looks de Jennifer Lopez. Aunque en realidad no sabemos si este es un muy buen consejo teniendo en cuenta que la artista ha decidido dar una oportunidad a todos y cada uno de los cortes que se le han ido presentando. No ha habido modelo que no haya pasado por sus manos recientemente y, la verdad, ha logrado sacarles partido con éxito a todos ellos.

Parece imposible decidirse así porque en tiempo récord nos ha enseñado lo bien que sientan los culotte, lo mucho que puede hacer por nosotros un diseño push up por mucho que los pitillo hayan pasado de moda y hasta nos ha mostrado la mejor forma de llevar una silueta clave de la temporada como es la de los pantalones baggy o cómo podemos llevar unos rotos sin que el aspecto sea excesivamente informal. Vamos, que decantarse exclusivamente por uno con tan buenos resultados lo vemos altamente complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que a la ecuación se han sumado ahora unos vaqueros más, esta vez de campana.

Los paseos de JLO con Ben Affleck por Los Ángeles han pasado a ser un radar de tendencias denim porque gracias a ellos detectamos lo bien que la cantante y actriz se desenvuelve en este terreno tan potente del street style.

Esta vez, como decíamos, la apuesta de Jennifer Lopez ha sido la de unos jeans de corte setentero, de tiro alto con una larga hilera de botones para conseguir un efecto vientre plano de lo más interesante, los cuales se ajustan en la zona de las caderas y los muslos para terminar con el bajo acampanado y dar una sensación así de figura alargada. Esto es algo que ella ha potenciado aún más gracias a dos detalles importantes: el primero, el calzado, ya que se ha decantado por unos altísimos tacones con plataforma en tono empolvado; y, el segundo, el hecho de haber llevado la parte de arriba metida por dentro del pantalón para así marcar más la mitad del cuerpo.

Este acompañante de los vaqueros, por cierto, era un jersey floreado que ya le conocíamos a la diva del Bronx, ya que lo lució en pleno invierno también durante una relajada jornada en pareja.

Entonces lo llevó por fuera y lo combinó con unos vaqueros skinny así como con unas botas de montaña en clave desenfadada, pero esta vez ha preferido aprovechar la estación en la que nos encontramos con las flores de la prenda y dulcificar un poco más su estilismo.

Se trata de una prenda de punto en formato cropped diseñada por Valentino que además de contar con el bucólico dibujo de las flores se presenta con una original combinación de colores rosa, verde y morado por lo que es capaz de alegrar cualquier look, razón suficiente como para que lo haya convertido en su gran favorito del armario.